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новость Минфин предложил девальвировать рубль на 10 процентов

31.01.2017
Деньги. Фото: Грани.Ру
Деньги. Фото: Грани.Ру
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Министерство финансов считает завышенным текущий курс рубля, предлагая девальвировать его на 10 процентов. Как пишет "Коммерсант", исходя из расчетов ведомства, при нефти по 40 долларов за баррель расчетный среднегодовой курс рубля должен составлять 69,42 рубля за доллар.

При текущей цене нефти в 55 долларов за баррель дефицит бюджета составит без применения бюджетного правила 1,5 процента ВВП, трата резервных фондов - 464 миллиарда рублей. Логика расчетов Минфина предполагает, что без применений бюджетного правила и без девальвации рубля сбалансированность федерального бюджета возможна лишь при цене нефти в 76 долларов за баррель и выше

При управляемой девальвации рубля, формально не затрагивающей режим свободного плавания, бюджет полностью балансируется при цене нефти около 61 доллара за баррель. При такой же цене нефти возможен и отказ от использования суверенных фондов в 2017 году.

Согласно расчетам Минфина, текущий курсовой уровень - около 60 рублей за доллар - считается невозможным. При реализации "бюджетного правила" он достигнет этого уровня при нефти около 75-80 долларов за баррель при профиците бюджета порядка 2 процентов ВВП и приросте за 2017 год Резервного фонда более чем на 2,3 триллиона рублей.

В декабре 2016 года глава Счетной платы Татьяна Голикова заявила, что в 2017 году Россия полностью исчерпает Резервный фонд, и правительство перейдет к использованию средств Фонда национального благосостояния.

"Радует то, что к резервным деньгам прибегать для финансирования бюджетных расходов будут меньше: в 2019 году - это 140 миллиардов рублей. (в 2017 году - 1,8 триллиона рублей.). Но есть и то, что беспокоит, - рост внутренних заимствований: до 1,9 триллиона рублей в год, что на 680 миллиардов больше, чем в 2016 году. Чем больше долг, тем больше придется отдавать по его процентам", - пояснила Голикова.

По словам главы Счетной палаты, в 2016 году россияне "стали менее эмоционально относиться к тому, что происходит" в экономике. Она подчеркнула, что правительство не пошло на секвестр бюджетных расходов и выделило деньги на импортозамещение и поддержку некоторых отраслей. Сложившуюся сейчас ситуацию Голикова охарактеризовала как "полную адаптацию", приспособленность к сложившимся условиям.

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31.01.2017

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