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Федеральная служба безопасности направила операторам связи письмо с напоминанием о необходимости заложить в бюджет 2017 года расходы на исполнение "закона Яровой". Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителей двух компаний.

Между тем правительство до сих пор не сформировало техническое задание для системы хранения данных. Соответственно, оценки расходов на создание такой системы также нет.

Кроме того, бюджет на следующий год обычно формируется в октябре-ноябре. По мнению одного из источников, вряд ли кто-либо из операторов заложил исполнение закона в бюджет 2017 года. Это равносильно тому, что к 1 июля 2018 года, времени вступления закона в силу, ничего не будет готово.

Владимир Путин подписал "закон Яровой" в начале июля, поручив до 1 ноября подготовить проекты актов, которые бы минимизировали риски, связанные с применением закона. Особое внимание нужно было обратить на нормы, которые потребуют существенных финансовых ресурсов и модернизации оборудования операторов и провайдеров. Однако правительство и ФСБ не успели подготовить подзаконные акты к сроку.

Только в конце декабря Минкомсвязи опубликовало проекты постановлений правительства, регламентирующих применение "закона Яровой". Основные параметры хранения в них остались теми же, что и раньше. Операторы обязаны хранить данные в течение полугода.

26 августа стало известно, что операторы связи совместно с Минкомсвязью разработали технические требования к комплексам и оборудованию, необходимому для исполнения "пакета Яровой". "Большая тройка" и Tele2 ранее оценивали совокупные затраты в 2,2 триллиона рублей, но в соответствии с заявленными операторами объемами, сумма может быть еще выше - до 10 триллионов рублей. Еще около 10-20 процентов данной суммы операторам придется ежегодно вкладывать в поддержку системы.

29 августа соавтор "антитеррористического пакета" пакета сенатор Виктор Озеров заявил, что затраты операторов связи на исполнение закона составят около трех миллиардов рублей в год. По его словам, эта оценка базируется на расчетах правительственных специалистов.