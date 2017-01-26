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В 2017 году одной из главных задач Федеральной службы исполнения наказаний станет организация обеспечения осужденных продуктами питания собственного производства. Об этом заявил замдиректора тюремного ведомства Олег Коршунов, сообщает Интерфакс.

"Перед всеми региональными управлениями ФСИН стоит задача полного самообеспечения продовольствием подведомственных учреждений. Переход уголовно-исполнительной системы на стопроцентное самообеспечение связан, прежде всего, с необходимостью сокращения бюджетных расходов", - сказал Коршунов.

Законодательство строго предписывает обеспечение осужденных определенными продуктами питания и запрещает их многоступенчатую замену, пояснил Коршунов. Кроме того, учреждения ФСИН должны постоянно иметь запас продуктов на случай возможных чрезвычайных ситуаций.

ФСИН разработала программу обеспечения продовольственной безопасности уголовно-исполнительной системы на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. "Мы провели ревизию всех сельхозпроизводств, организованных в колониях, и разработали четкий план перехода их на самообеспечение. К примеру, в 2016 году 32 процента всех запасов мяса в учреждениях ФСИН обеспечивали колонии, а в 2017 году планируется увеличить эту цифру до 68 процентов, - сказал замглавы ФСИН. - В перспективе планируем продукцию, производимую осужденными колоний, вывести на отечественный рынок продуктов питания".

30 ноября советник директора ФСИН Владимир Седых на межведомственном совещании по вопросу продовольственной безопасности УИС заявил, что сокращение бюджета ФСИН привести к нехватке пищи в колониях. "Если бюджет ФСИН в 2015 году составлял 20,5 миллиарда рублей, то на заключенного в день приходилось 86 рублей, на которые мы должны были его накормить. А с 2019 года кормить его придется за 64 рубля", - сказал Седых.

Разработанный ФСИН план в следующие два года "позволит накормить людей и не быть банкротами", отметил советник. "Но 15,2 миллиарда рублей (бюджет 2019 года) - это порог, за которым стоит задуматься - а что дальше? Переходить на закупки сторонних покупателей, дотировать сельхозпроизводство за счет другой, приносящей доход, деятельности (деревообработка, металлообработка)? - сказал Седых. - Если, не дай Бог, бюджет будет меньше, с такими производственными показателями у нас будет срыв".