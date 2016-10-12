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Правительство будет сокращать расходы и больше занимать на внутреннем рынке, чтобы сохранить Резервный фонд. Об этом заявил на форуме "Россия зовет" министр финансов Антон Силуанов, сообщает ТАСС.

Россия должна сохранить свои резервы в ближайшие три года, подчеркнул министр. "Мы не можем бесконечно тратить наши резервы. Структура источников финансирования: две трети - это Резервный фонд, одна треть - это внутренние заимствования и приватизация. В этом году, надеюсь, будет больше доходов от приватизации, - сказал Силуанов. - Поскольку таких пакетов в ближайшую трехлетку мы не планируем, то структура будет изменяться следующим образом - будут резко сокращаться траты Резервного фонда, чтобы на конец трехлетки сохранить его уровень в достаточном объеме".

При этом министр обещал, что налоги не будут повышены. Дефицит бюджета будет покрываться с помощью заимствований на внутренним рынке, объем которых будет увеличиваться. По мнению Силуанова, на рынке для этого достаточно ликвидности. Правда, здесь, по словам Силуанова, важно "не перегнуть палку" и не допустить роста ставок.

Силуанов не исключил заимствований и на внешнем рынке, но пока они будут небольшими. "Я думаю, что это уровень 7 миллиардов долларов, как мы обычно присутствовали на рынке", - заявил министр.

6 октября правительство поддержало законопроект о внесении изменений в федеральный бюджет 2016 года. В частности, дефицит бюджета повышается до 3,66 процента ВВП, то есть до 3,034 триллиона рублей. Ранее предполагался дефицит бюджета в 3 процента ВВП, или 2,360 триллиона рублей. В проект поправок заложено и увеличение объема внутренних займов с 300 до 500 миллиардов рублей.

Между тем дефицит бюджета в текущем году может оказаться больше устанавливаемого поправками. В материалах Минфина к проекту поправок в бюджет текущего года не исключается, что он может достигнуть 3,9 процента ВВП, или 3,265 триллиона рублей.

Дефицит бюджета финансируется в настоящее время за счет средств Резервного фонда. 17 сентября источник, близкий к Минфину, сообщал, что они могут закончиться уже в конце этого или в начале следующего года, если планы правительства по приватизации не будут выполнены. "Там чуть-чуть останется на следующий год, а, может быть, и израсходуют (до конца года. - Ред.), если приватизация не случится в планируемом объеме. Но, скорее всего, в начале следующего года", - сказал источник. Он также не исключил, что в 2017 году будут тратиться средства из Фонда национального благосостояния. "Пока правительство от этого не отказалось", - отметил источник.

9 сентября замминистра финансов Алексей Лавров заявил, что Резервный фонд будет полностью израсходован в 2017 году. По его словам, финансирование дефицита федерального бюджета в таком случае будет происходить в том числе за счет средств Фонда национального благосостояния.

До этого министр финансов уже сообщал о вероятности сценария, при котором Резервный фонд будет израсходован в следующем году. В конце июня Силуанов сообщал, что расходование средств Резервного фонда в 2016 году не должно превысить 2,2 триллиона рублей, но для этого должны быть выполнены планы по мобилизации допдоходов, в частности, в виде дивидендов "Роснефтегаза", 19,5 процента из которого планировалось приватизировать в 2016 году.