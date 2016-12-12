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новость Голикова: Резервный фонд будет полностью исчерпан в 2017 году

12.12.2016
Татьяна Голикова. Фото пресс-службы Правительства РФ
Татьяна Голикова. Фото пресс-службы Правительства РФ
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В 2017 году Россия полностью исчерпает Резервный фонд, и правительство перейдет к использованию средств Фонда национального благосостояния. Об этом в интервью журналу "Огонек" рассказала глава Счетной платы Татьяна Голикова.

"Радует то, что к резервным деньгам прибегать для финансирования бюджетных расходов будут меньше: в 2019 году - это 140 миллиардов рублей. (в 2017 году - 1,8 триллиона рублей.). Но есть и то, что беспокоит, - рост внутренних заимствований: до 1,9 триллиона рублей в год, что на 680 миллиардов больше, чем в 2016 году. Чем больше долг, тем больше придется отдавать по его процентам", - пояснила Голикова.

По словам главы Счетной палаты, в 2016 году россияне "стали менее эмоционально относиться к тому, что происходит" в экономике. Она подчеркнула, что правительство не пошло на секвестр бюджетных расходов и выделило деньги на импортозамещение и поддержку некоторых отраслей.

Сложившуюся сейчас ситуацию Голикова охарактеризовала как "полную адаптацию", приспособленность к сложившимся условиям. "Если говорить о росте или дальнейшем падении, то тут тенденция до конца не определилась: с точки зрения таких показателей, как рост производства, валовый внутренний продукт, экономика демонстрирует колеблющуюся динамику - один месяц фиксируем падение, следующий - рост, потом опять падение и опять рост. Но едва-едва заметные сдвиги в сторону последнего все же видны. Надеюсь, что 2017-й оправдает ожидания", - отметила она.

В начале октября министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство будет сокращать расходы и больше занимать на внутреннем рынке, чтобы сохранить Резервный фонд. Россия должна сохранить свои резервы в ближайшие три года, подчеркнул министр.

Силуанов не исключил заимствований и на внешнем рынке, но пока они будут небольшими. "Я думаю, что это уровень 7 миллиардов долларов, как мы обычно присутствовали на рынке", - заявил министр.

6 октября правительство поддержало законопроект о внесении изменений в федеральный бюджет 2016 года. В частности, дефицит бюджета повышается до 3,66 процента ВВП, то есть до 3,034 триллиона рублей. Ранее предполагался дефицит бюджета в 3 процента ВВП, или 2,360 триллиона рублей. В проект поправок заложено и увеличение объема внутренних займов с 300 до 500 миллиардов рублей.

Между тем дефицит бюджета в текущем году может оказаться больше устанавливаемого поправками. В материалах Минфина к проекту поправок в бюджет текущего года не исключается, что он может достигнуть 3,9 процента ВВП, или 3,265 триллиона рублей. Дефицит бюджета финансируется в настоящее время за счет средств Резервного фонда.

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12.12.2016

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