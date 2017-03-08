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новость На вас есть мент с винтом

В Петербурге полицейские задержали участников акции феминисток
08.03.2017
Задержанные в Петербурге феминистки. Фото: Varya Zloy (@BukvaCe)
Задержанные в Петербурге феминистки. Фото: Varya Zloy (@BukvaCe)
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В Петербурге полицейские задержали 12 участниц акции феминисток. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

В 78-й отдел полиции доставлены Анастасия Парадная, Анастасия Ходырева, Варя Михайлова, Александра Шелепова, Анастасия Некозакова, Алиса Новраби, Анастасия Романова, Ольга Рощина, Алина Андреева и Алексей Иванов. Правозащитника Динара Идрисова не пускают отдел, хотя у него с собой нотариальная доверенность на защиту Андреевой. Полицейские также не разрешили передать другим задержанным пустые бланки доверенностей для заполнения.

Кроме того, задержаны Мария Краснова и Ольга Трифонова. Их в отдел полиции пока не доставили.

Акция проходила в форме прогулки по Петербургу. Задержания начались на Малой Садовой улице, когда девушки начали петь песню "Стены рухнут" группы "Аркадий Коц". Полиция действовала жестко, отказывавшихся идти в автозак несли туда на руках. Как сообщает "Росбалт", четыре феминистки, когда их попытались задержать, сели на тротуар и сцепились руками. Толпа скандировала полицейским: "Отпусти". После неудачных попыток поднять активисток, полицейские отступили. Освободившихся подруг участники шествия приветствовали криками.

Остальные участницы акции продолжили прогулку. Они скандировали "Умри, умри, умри, патриархат", "Выйду рано поутру, за сестру свою порву", "Все люди - сестры". На Малой Конюшенной улице прошло 10-минутное шоу барабанщиков. Там были задержаны еще несколько участниц.

Завершилась прогулка на Дворцовой площади. Активистки снова спели "Стены рухнут". Полиция предупреждала, что акция не согласована, но задержаний больше не было. Всего в акции участвовало около 70 человек.

В Москве в Международный женский день также прошла акция феминисток. Две активистки забрались на стену Кремля со стороны Александровского сада, зажгли дымовые шашки и развернули баннер "200 лет мужчины у власти. Долой!".

Кроме того, внутри Кремля другие участницы акции развернули плакаты с лозунгами "Женщину - в президенты", "Нас большинство", "Женщину - в патриархи", "Вся власть - женщинам". Баннер "Национальная идея - феминизм" активисткам удалось закрепить на Арсенальной башне Кремля.

Четыре участницы акции и три журналиста были задержаны. Их доставили в отдел полиции "Китай-город" Полицейские провели с задержанными "профилактическую беседу", у некоторых взяли отпечатки пальцев. Через некоторое время всех отпустили, не составляя протоколы о правонарушениях.

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
08.03.2017

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