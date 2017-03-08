Реклама



Акция феминисток в Кремле

В Москве в Александровском саду задержаны участницы акции феминисток и освещавшие событие журналисты. Об этом сообщает активистка Катрин Ненашева.

Активистки забрались на стену Кремля со стороны Александровского сада, зажгли дымовые шашки и развернули баннер "200 лет мужчины у власти. Долой!".

Кроме того, внутри Кремля участницы акции развернули плакаты с лозунгами "Женщину - в президенты", "Нас большинство", "Женщину - в патриархи", "Вся власть - женщинам". "Надписи были выполнены на юбках и платках, поэтому участницам удалось пройти досмотр", - говорится в сообщении организаторов акции, поступившем в редакцию "Граней".

"В России декларируется равенство между мужчинами и женщинами, - заявили активистки. - Однако, на самом деле, это равенство - миф. Разница в заработной плате между мужчинами и женщинами за равный труд по данным Росстата составляет 40 процентов. Обязанности по уходу за детьми никогда не делятся поровну, что превращает женщину в сотрудника, которого работодателю не выгодно нанимать. Более низкий пенсионный возраст также является причиной дискриминации в труде. На всех статусных постах предпочитают видеть мужчин".

По данным "ОВД-ИНФО", задержаны активистки Елена Тищенко, Александра Орлова, Марина Тимофеева, Леда Гарина, фотограф Аркман Арден и журналисты "Новой газеты" Елена Костюченко и Анна Артемьева. Их доставили в отдел полиции "Китай-город".

Акция была приурочена Международному женскому дню.

8 марта в Москве по традиции проходят акции за гендерное равноправие и против дискриминации ЛГБТ.

8 марта 2013 года в Новопушкинском сквере произошли столкновения демонстрантов с полицией ( ВИДЕО). На согласованном митинге "Яблока" за равноправие, проходившем под лозунгом "Феминизм - это освобождение", полицейские задержали активистку Елену Надёжкину с флагом "Свобода или смерть". Другие участники митинга попытались помешать задержанию, завязалась драка. Всего было задержано более 20 человек.

Полиция приказала завершить митинг задолго до согласованного времени его окончания. На митинг пришли несколько групп провокаторов, которые выкрикивали сексистские и религиозные лозунги, разбрызгивали пахучую жидкость и затевали потасовки. В начале митинга были задержаны двое активистов, развернувших плакат "Толерантность разлагает общество". "Православные активисты" во главе с Дмитрием Энтео скандировали "Москва не Содом".

8 марта 2014 года в Москве националисты организовали несколько нападений на согласованную демонстрацию феминисток ( ВИДЕО).