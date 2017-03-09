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Также: Президент, Полиция, Россия, Политика | Персоны: Владимир Путин

новость Не скрывая недостатков

Путин: МВД не раскрывает половину совершенных в России преступлений
09.03.2017
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля.
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля.
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Потенциал МВД используется не в полном объеме, почти половина совершаемых в стране преступлений остается нераскрытой. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства, сообщает пресс-служба Кремля.

"Почти половина преступлений, как и прежде, остается нераскрытыми. Имеющийся у министерства потенциал используется далеко не в полном объеме, в том числе в таких чувствительных для общества сферах, как борьба с коррупцией, защита граждан, их собственности и бизнеса от преступных посягательств", - сказал Путин.

Президент отметил, что прошлом году по подозрению в серьезных преступлениях был задержан целый ряд высокопоставленных должностных лиц ведомства. "Эти факты стали серьезным ударом по общественному авторитету органов внутренних дел, бросили тень на всех, кто честно и профессионально исполняет свой долг. Необходимо тщательно проанализировать причины случившегося, сделать соответствующие выводы, повышенное внимание уделять укреплению служебной дисциплины среди личного состава", - подчеркнул Путин.

Президент также назвал противодействие экстремизму "важнейшей задачей" ведомства. "Совместно с коллегами из правоохранительных и силовых структур МВД нужно активнее внедрять эффективные методы работы, пресекать любые экстремистские проявления: пропаганду насилия, ксенофобии, национализма; противодействовать попыткам вовлечь в эту деструктивную деятельность молодых людей, в том числе активно работать по тем, кто связан с международными террористическими организациями, - сказал Путин. - Знаю, что вы активно работаете по этому направлению, и прошу вас, как и прежде, действовать жестко и абсолютно бескомпромиссно".

При этом Путин отметил, что за в 2016 году в России сохранилась тенденция на снижение тяжких и особо тяжких преступлений, уменьшилось число дорожно-транспортных происшествий, появились подвижки в профилактической работе с несовершеннолетними. "Позвольте вас поблагодарить за работу в прошлом году и пожелать успехов в 2017‑м", - закончил свою речь президент.

В четверг Путин произвел кадровые перестановки в силовых ведомствах. От должностей был освобожден ряд силовиков, в том числе три генерал-лейтенанта и два генерал-майора полиции. В частности, своих постов лишились начальники управлений МВД по Самарской, Нижегородской и Вологодской областям. Причины увольнений не сообщались.

В прошлом году, выступая на коллегии МВД, Путин отметил, что в России был зафиксирован почти девятипроцентный рост числа преступлений. "Базовая задача, о которой мы говорили на коллегии в прошлом году, пока не решена, а это выход на качественно новый уровень работы всей системы МВД, обеспечение кардинального перелома ситуации с преступностью. Ведь именно этого ждут от вас граждане страны", - сказал президент. Он отметил рост уличной преступности и потребовал обеспечить безопасность граждан в общественных местах.

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09.03.2017

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