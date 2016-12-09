О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/tags/police/m.257328.html | http://mirror715.graniru.info/tags/police/m.257328.html
Также: Полиция, Спецслужбы, Криминал, Право, Россия, Происшествия, Общество, Политика | Персоны: Владимир Колокольцев

новость Обезглавкивание

Управление собственной безопасности МВД реорганизуют после задержания сотрудников
09.12.2016
Министерство внутренних дел. Фото: mvd.ru
Министерство внутренних дел. Фото: mvd.ru
Реклама

В Главном управлении собственной безопасности МВД будут проведены структурные изменения, заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Будут ликвидированы региональные УСБ, дислоцирующихся в округах.

Кроме того, глава МВД Владимир Колокольцев ходатайстве об освобождении от занимаемой должности заместителя начальника главка Антона Ромейко-Гурко. Он курирует региональные подразделения УСБ. Такое решение принято в связи с задержанием начальника отдела № 17 "Запад" РУСБ в Петербурге Юрия Тимченко.

"Заместитель начальника ГУСБ МВД России Антон Ромейко-Гурко подал рапорт об отставке. Также подал рапорт об увольнении из органов внутренних дел заместитель начальника Управления ГУСБ МВД России Владимир Цветков", - отметила Волк.

В пятницу пресс-служба СКР сообщила о задержании Тимченко, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК), а также Константина Марченкова и Сергея Зиновенко, подозреваемых в посредничестве во взяточничестве (часть 4 статьи 291.1Ф).

По данным следствия, Тимченко вымогал у представителя ООО "Деловые линии" 100 миллионов рублей. За это он обещал способствовать закрытию уголовного дела, возбужденного по факту неуплаты ООО налогов в сумме более миллиарда рублей, а также снятии ареста, наложенного на денежные средства "Деловых линий" в сумме не менее 1,5 миллиардов.

"Согласно требованиям Тимченко часть взятки в сумме 50 миллионов рублей должна была быть передана не позднее 8 декабря 2016 года, а вторые 50 миллионов рублей после снятия ареста с расчетных счетов ООО "Деловые линии", - говорилось в сообщении. - В вечернее время 8 декабря 2016 года в помещении одного из подземных паркингов в городе Петербурге Марченков и Зиновенко получили от представителя ООО "Деловые линии" муляж денежных средств на сумму 50 миллиона рублей для дальнейшей передачи их Тимченко. После этого они были задержаны сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Также был задержан и Тимченко в кабинете которого, были обнаружены денежные средства в сумме 350 тысяч рублей".

ГУСБ по СЗФО - единственное подразделение, которое было сохранено при упразднении в 2014 году окружных полицейских управлений, в том числе и ГУ МВД по СЗФО. Полковник Тимченко возглавил ГУСБ как раз после реформирования. Он был переведен в Петербург из Москвы, где служил в ГУСБ центрального аппарата МВД.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
09.12.2016

новость Новости по теме
09.12.2016 В Петербурге высокопоставленного силовика задержали за взятку в 100 миллионов рублей →
08.12.2016 Задержаны двое сотрудников антикоррупционного главка МВД →
08.12.2016 Спецслужбы проводят обыск в антикоррупционном главке МВД →
22.11.2016 Суд арестовал банковские счета по делу полковника Захарченко →
05.11.2016 Колокольцев уволил главу еще одного из управлений антикоррупционного главка МВД →
29.09.2016 Полковника Захарченко и его непосредственного начальника уволили из МВД →
17.09.2016 "Коммерсант": Антикоррупционный главк МВД может быть ликвидирован →
14.09.2016 "Росбалт": На счетах отца Захарченко обнаружено 300 миллионов евро →
13.09.2016 Колокольцев назначил проверку главка МВД →
10.09.2016 При обыске у полковника полиции нашли валюту на 8 миллиардов рублей →
09.09.2016 Задержан исполняющий обязанности главы одного из управлений ГУЭБиПК →
31.12.2015 Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Сугробова →
27.04.2015 Бывший подчиненный Сугробова приговорен к пяти с половиной годам колонии →
19.11.2014 Завершено расследование дел против подчиненных Сугробова →
29.10.2014 Путин освободил от должности двух заместителей начальника ГУЭБиПК →
09.10.2014 Штатную численность ГУБЭБиПК МВД сокращают на треть →
26.09.2014 Бывший директор "Землян" осужден за продажу должности в "Единой России" →
26.08.2014 Суд арестовал имущество экс-генералов МВД Сугробова и Колесникова →
18.08.2014 СКР возобновил проверку по факту гибели генерала Колесникова →
27.06.2014 Подельники погибшего генерала МВД Колесникова пошли на сделку со следствием →
16.06.2014 Арестованный генерал МВД выпал из окна СКР во время допроса →
08.05.2014 Задержан бывший глава ГУЭБиПК генерал Денис Сугробов →
Фото и Видео
27633
Play own
Марш против ненависти в Петербурге
27032
Play own
Аврал на Петровке, 38
26434
Play own
Одиннадцатая прогулка Путина
26195
Play own
Болотная площадь: четыре года спустя
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Пир вампиров
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
статья Обида Горбачева
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Вторая часть доклада Макларена
Процедура допинг-контроля. Фото с сайта www.paralymp.ru
новость Михалков против "Ельцин Центра"
Никита Михалков. Фото Ruskino.Ru
новость Акция в поддержку Дадина: ФОТО
Алексей Никитин на акции в поддержку Ильдара Дадина. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
статья Еврейский гнев Соловьева
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге За гения наших дней
383
новость Ужас Путина перед судом
Владимир Путин плачет. Фото с сайта Точка.Нет
в блоге Срезать американцев
383
новость На "Истоки" пожаловались в прокуратуру
Урок основ православной культуры. Фото www.religio.ru
новость В Белоруссиии задержали публицистов
Юрий Павловец и Дмитрий Алимкин. Коллаж Граней.Ру
новость Новое "разоблачение" НТВ
Кадр анонса передачи НТВ с участием Ильи Пономарева
новость Приостановлена лицензия ЕУ
Рособрнадзор. Фото с сайта ведомства
новость Накопительной пенсии не будет
Госдума. Фото Граней.ру
новость Джалалдинов обратился в СКР
Рамазан Джалалдинов. Кадр видео с youtube-канала gazetachernovik
новость Как пытали Панова
Евгений Панов в суде, 05.12.2016. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
новость США вооружат сирийскую оппозицию
Барак Обама. Кадр трансляции выступления
статья Зорькина обидели
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Обыски в "Почте России"
Дмитрий Страшнов. Фото: pochta.ru
новость Визы для украинцев отменят
Флаги Украины и Евросоюза