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В Главном управлении собственной безопасности МВД будут проведены структурные изменения, заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Будут ликвидированы региональные УСБ, дислоцирующихся в округах.

Кроме того, глава МВД Владимир Колокольцев ходатайстве об освобождении от занимаемой должности заместителя начальника главка Антона Ромейко-Гурко. Он курирует региональные подразделения УСБ. Такое решение принято в связи с задержанием начальника отдела № 17 "Запад" РУСБ в Петербурге Юрия Тимченко.

"Заместитель начальника ГУСБ МВД России Антон Ромейко-Гурко подал рапорт об отставке. Также подал рапорт об увольнении из органов внутренних дел заместитель начальника Управления ГУСБ МВД России Владимир Цветков", - отметила Волк.

В пятницу пресс-служба СКР сообщила о задержании Тимченко, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК), а также Константина Марченкова и Сергея Зиновенко, подозреваемых в посредничестве во взяточничестве (часть 4 статьи 291.1Ф).

По данным следствия, Тимченко вымогал у представителя ООО "Деловые линии" 100 миллионов рублей. За это он обещал способствовать закрытию уголовного дела, возбужденного по факту неуплаты ООО налогов в сумме более миллиарда рублей, а также снятии ареста, наложенного на денежные средства "Деловых линий" в сумме не менее 1,5 миллиардов.

"Согласно требованиям Тимченко часть взятки в сумме 50 миллионов рублей должна была быть передана не позднее 8 декабря 2016 года, а вторые 50 миллионов рублей после снятия ареста с расчетных счетов ООО "Деловые линии", - говорилось в сообщении. - В вечернее время 8 декабря 2016 года в помещении одного из подземных паркингов в городе Петербурге Марченков и Зиновенко получили от представителя ООО "Деловые линии" муляж денежных средств на сумму 50 миллиона рублей для дальнейшей передачи их Тимченко. После этого они были задержаны сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Также был задержан и Тимченко в кабинете которого, были обнаружены денежные средства в сумме 350 тысяч рублей".

ГУСБ по СЗФО - единственное подразделение, которое было сохранено при упразднении в 2014 году окружных полицейских управлений, в том числе и ГУ МВД по СЗФО. Полковник Тимченко возглавил ГУСБ как раз после реформирования. Он был переведен в Петербург из Москвы, где служил в ГУСБ центрального аппарата МВД.