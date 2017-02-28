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Руководитель управления "Ф" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрий Катков покинул свой пост. Как передает РБК, об этом рассказал источник, близкий к руководству ФСБ.

Катков был отправлен в отставку приказом министра Владимира Колокольцева вскоре после того, как 29 сентября 2016 года по результатам внутренней проверки из МВД были уволены замначальника управления "Т" Дмитрий Захарченко и руководитель этого управления Александр Тищенко.

Тогда официальный представитель министерства Ирина Волк рассказала, что проверка затронула и руководителя управления "Ф". Как выяснилось, Катков не указал в декларации о доходах недвижимость, которая находится за пределами России.

Катков был уволен в связи с тем, что у него обнаружилась квартира в Черногории, пояснили собеседники агентства.

Офицеры МВД могут иметь недвижимость за рубежом. Однако, если они занимают должности в руководстве центрального аппарата или региональных управлений ведомства, любую собственность они обязаны декларировать, говорится в соответствующем указе президента. Если чиновник скрывает наличие квартиры, это является основанием для увольнения, говорится в законе "О противодействии коррупции". При этом не имеет значения, находится ли она в России или за рубежом.

Управление "Ф" - одно из ключевых в структуре антикоррупционного главка. Оно борется с преступлениями в сфере финансовой деятельности.

В последнее время ГУЭБиПК оказался в центре ряда коррупционных скандалов. В феврале 2014 года СКР возбудил в отношении ряда высокопоставленных и рядовых сотрудников главка, в том числе начальника Дениса Сугробова и его заместителя Бориса Колесникова, уголовное дело по статьям 210 УК (организация преступного сообщества), статье 286 (превышение должностных полномочий) и статье 304 (организация провокации взятки).

9 сентября 2016 года был задержан и на другой день арестован Захарченко. Ему предъявлены обвинения по статьям 285 (злоупотребление должностными полномочиями), 290 (получение взятки) и 294 УК (воспрепятствование следствию). Как сообщалось, при обыске у полковника было изъято свыше 120 миллионов долларов и 2 миллиона евро наличными. Сам Захарченко отмечал, что квартира, где хранились деньги, принадлежит его сестре.

13 сентября глава МВД Владимир Колокольцев назначил проверку в антикоррупционном главке в связи с арестом Захарченко. 29 сентября МВД сообщило о завершении проверки. По ее результатам были уволены из МВД Захарченко и его непосредственный руководитель Тищенко.

"За непринятие должных мер по укреплению служебной дисциплины и законности во вверенном подразделении" предупрежден о неполном служебном соответствии получили начальник ГУЭБиПК Андрей Курносенко и начальник отдела конспирации, кадров и государственной службы главка Владимир Абметко. Такое же дисциплинарное взыскание получил и бывший замначальника главка Олег Калинкин, который непосредственно отвечал за оперативно-служебную деятельность управления "Т". Сейчас он возглавляет управление МВД на транспорте по ЦФО.