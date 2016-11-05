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По результатам проверки в связи с громким делом полковника Дмитрия Захарченко снят с должности и уволен из МВД руководитель одного из управлений антикоррупционного главка. Об этом заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, сообщает Интерфакс.

"Еще один руководитель одного из управлений этого антикоррупционного главка на протяжении нескольких лет забывал декларировать зарубежное недвижимое имущество. Было принято решение о его увольнении из органов внутренних дел"- сказал Колокольцев. Министр не назвал имя и должность этого сотрудника.

Можно предположить, что речь идет о начальнике управления "Ф" Дмитрие Каткове. После проверки главка официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что он не указал в декларации о доходах зарубежную недвижимость. "в отношении Дмитрия Каткова будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - сказала тогда Волк.

И.о. начальника управления "Т" Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции Захарченко был задержан 9 сентября и на другой день арестован. Ему предъявлены обвинения по статьям 285 (злоупотребление должностными полномочиями), 290 (получение взятки) и 294 УК (воспрепятствование следствию). Как сообщалось, при обыске у полковника было изъято свыше 120 миллионов долларов и 2 миллиона евро наличными. Сам Захарченко отмечал, что квартира, где хранились деньги, принадлежит его сестре.

13 сентября Колокольцев назначил проверку в антикоррупционном главке в связи с арестом Захарченко. 17 сентября "Коммерсант сообщал, что по ее итогам ГУЭБиПК может быть серьезно реорганизовано или вообще ликвидировано. СМИ сообщали, что начальник ГУЭБиПК Андрей Курносенко написал рапорт об отставке. Однако другие источники утверждали, что генералу грозит лишь дисциплинарное взыскание. 29 сентября МВД сообщило о завершении проверки. По ее результатам были уволены из МВД Захарченко и его непосредственный руководитель, начальник управления "Т" Александр Тищенко.

"За непринятие должных мер по укреплению служебной дисциплины и законности во вверенном подразделении" предупрежден о неполном служебном соответствии получили Курносенко и начальник отдела конспирации, кадров и государственной службы этого главка Владимир Абметко. Такое же дисциплинарное взыскание получил и бывший замначальника антикоррупционного главка Олег Калинкин, который непосредственно отвечал за оперативно-служебную деятельность управления "Т". Сейчас он возглавляет управление МВД на транспорте по ЦФО.