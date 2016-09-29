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новость Полковника Захарченко и его непосредственного начальника уволили из МВД

29.09.2016
ГУЭБиПК. Кадр "Первого канала"
ГУЭБиПК. Кадр "Первого канала"
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Министерство внутренних дел завершило проверку Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции, сообщает пресс-служба ведомства. По ее результатам уволен из МВД обвиняемый во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями полковник Дмитрий Захарченко.

"Комиссия в ходе проверки тщательно и объективно изучила обстоятельства, причины и условия, которые привели к задержанию врио начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко по подозрению в совершении должностных преступлений. По ее результатам он уволен со службы в органах внутренних дел", - говорится в сообщении.

Кроме того, уволен непосредственный руководитель Захарченко, начальник управления "Т" Александр Тищенко.

По результатам проверки "за непринятие должных мер по укреплению служебной дисциплины и законности во вверенном подразделении" предупрежден о неполном служебном соответствии получили начальник ГУЭБиПК Андрей Курносенко и начальник отдела конспирации, кадров и государственной службы этого главка Владимир Абметко. Такое же дисциплинарное взыскание получил и бывший замначальника антикоррупционного главка Олег Калинкин, который непосредственно отвечал за оперативно-служебную деятельность управления "Т". Сейчас он возглавляет управление МВД на транспорте по ЦФО.

"Также в ходе проверки было установлено, что начальник Управления "Ф" ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Катков не указал в декларации о доходах недвижимость, которая находится за пределами России. По итогам проверки в отношении Дмитрия Каткова будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

13 сентября глава МВД Владимир Колокольцев назначил проверку в антикоррупционном главке в связи с арестом Захарченко. 17 сентября "Коммерсант сообщал, что по ее итогам ГУЭБиПК может быть серьезно реорганизовано или вообще ликвидировано. Во вторник РИА "Новости" сообщали, что Курносенко написал рапорт об отставке. Однако другие источники утверждали, что генералу грозит лишь дисциплинарное взыскание.

Захарченко был задержан 9 сентября и на другой день арестован. Ему предъявлены обвинения по статьям 285 (злоупотребление должностными полномочиями), 290 (получение взятки) и 294 УК (воспрепятствование следствию). Как сообщалось, при обыске у полковника было изъято свыше 120 миллионов долларов и 2 миллиона евро наличными. Сам Захарченко отмечал, что квартира, где хранились деньги, принадлежит его сестре.

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29.09.2016
в блоге Блоги
383
Пара фраз 15.09.2016
в блоге Ни кубометра валюты

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