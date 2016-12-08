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новость Антиантикоррупция

Задержаны двое сотрудников антикоррупционного главка МВД
08.12.2016
ГУЭБиПК. Кадр "Первого канала"
ГУЭБиПК. Кадр "Первого канала"
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Двое сотрудников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД задержаны по подозрению в совершении должностных преступлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник, знакомый с ситуацией.

"В ходе проведения оперативных мероприятий в ГУЭБиПК задержаны два его сотрудника. Они подозреваются в превышении должностных полномочий", - сказал собеседник агентства. По его словам, они не связаны с делом полковника Дмитрия Захарченко.

Днем в четверг источник Интерфакса сообщил об обысках в главке. "Оперативно-следственные действия проводятся сотрудниками ФСБ совместно с Главным управлением собственной безопасности МВД", - сказал источник. По его словам, мероприятия проходят "в рамках расследования одного из ранее возбужденных уголовных дел".

В последнее время ГУЭБиПК оказался в центре ряда коррупционных скандалов. В феврале 2014 года СКР возбудил в отношении ряда высокопоставленных и рядовых сотрудников главка, в том числе начальника Дениса Сугробова и его заместителя Бориса Колесникова, уголовное дело по статьям 210 УК (организация преступного сообщества), статье 286 (превышение должностных полномочий) и статье 304 (организация провокации взятки).

Сейчас это дело рассматривает Мосгосуд. В четверг гособвинитель запросил для Сугробова 22 года строгого режима. Дело в отношении покончившего с собой во время следствия Колесникова прокурор предложил прекратить, признав его виновным. Для остальных обвиняемых запрошены сроки от пяти лет лишения свободы.

9 сентября был задержан и на другой день арестован и.о. начальника управления "Т" ГУЭБиПК Захарченко. Ему предъявлены обвинения по статьям 285 (злоупотребление должностными полномочиями), 290 (получение взятки) и 294 УК (воспрепятствование следствию). Как сообщалось, при обыске у полковника было изъято свыше 120 миллионов долларов и 2 миллиона евро наличными. Сам Захарченко отмечал, что квартира, где хранились деньги, принадлежит его сестре.

13 сентября глава МВД Владимир Колокольцев назначил проверку в антикоррупционном главке в связи с арестом Захарченко. 29 сентября МВД сообщило о завершении проверки. По ее результатам были уволены из МВД Захарченко и его непосредственный руководитель, начальник управления "Т" Александр Тищенко.

"За непринятие должных мер по укреплению служебной дисциплины и законности во вверенном подразделении" предупрежден о неполном служебном соответствии получили начальник ГУЭБиПК Андрей Курносенко и начальник отдела конспирации, кадров и государственной службы главка Владимир Абметко. Такое же дисциплинарное взыскание получил и бывший замначальника главка Олег Калинкин, который непосредственно отвечал за оперативно-служебную деятельность управления "Т". Сейчас он возглавляет управление МВД на транспорте по ЦФО.

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08.12.2016

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