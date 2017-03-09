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новость Путин снял с должностей десять генералов-силовиков

09.03.2017
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
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Владимир Путин произвел кадровые перестановки в силовых ведомствах, освободив от должностей 10 генералов. Указ президента опубликован на портале правовой информаии. Причины отставок не сообщаются.

Освобождены от должностей начальник Управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу генерал-лейтенант полиции Владимир Берглезов, начальники управлений МВД по Самарской, Нижегородской и Вологодской областям - генерал-лейтенанты полиции Сергей Солодовников и Иван Шаев, генерал-майор полиции Виталий Федотов, а также генерал-майор полиции, первый замначальника Московского университета МВД им.В.Я.Кикотя Сергей Жевлакович.

Своих постов лишились, руководитель Следственного управления СКР по Приморскому краю генерал-лейтенант Сергей Бобровничий, старший следователь по особо важным делам при председателе СКР генерал-майор юстиции Александр Филин, и первый замглавы управления СКР по Забайкальскому краю полковник юстиции Рузиля Шелест.

Сняты с должностей начальники управлений ФСИН по Саратовской области и по Мордовии генерал-майор внутренней службы Александр Гнездилов и генерал-майор Рамазан Ягьяев, а также начальник управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН генерал-майор внутренней службы Александр Новиков.

Кроме того, занимаемых должностей лишились прокуроры Еврейской автономной области Лидия Дьяконова и Чувашской республики Сергей Легостаев.

Этим же указом президент назначил руководителем Главного следственного управления СКР генерал-лейтенанта юстиции Эдуарда Кабурнеева.

Кроме того, замглавы управления МВД по Новосибирской области - начальником Главного следственного управления назначен полковник юстиции Андрей Неупокоев, начальником управления ФСИН по Самарской области - генерал-лейтенант Рамиз Алмазов.

Начальником научно-технического управления МЧС президент назначил генерал-майора внутренней службы Алексея Смирнова, директором департамента оперативного управления МЧС - генерал-майора Анатолия Елизарова, начальником Главного управления МЧС по Краснодарскому краю - полковника Александра Тарарыкина.

На пятилетний срок глава государства назначил прокурором республики Ингушетия Андрея Васильченко, а руководителем Следственного управления СКР по Кировской области - полковника юстиции Айрата Ахметшина.

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09.03.2017

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