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новость В Петербурге высокопоставленного силовика задержали за взятку в 100 миллионов рублей

09.12.2016
Наручники. Фото: sledcom.ru
Наручники. Фото: sledcom.ru
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В Петербурге задержан начальник управления собственной безопасности МВД по Северо-Западному федеральному округу Юрий Тимченко. Как передает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах региона, Тимченко задержали по подозрению в получении взятки в 100 миллионов рублей.

По информации "Фонтанки", в операции участвовали сотрудники Следственного комитета при участии оперативников УФСБ по Петербургу и области. Тимченко был задержан вместе со своим подчиненным при получении части суммы.

По данным РЕН-ТВ, задержание Тимченко связано с нарушениями при строительстве "Зенит-Арены" - он якобы вымогал у субподрядчика 100 миллионов рублей за невозбуждение уголовного дела.

ГУСБ по СЗФО - единственное подразделение, которое было сохранено при упразднении в 2014 году окружных полицейских управлений, в том числе и ГУ МВД по СЗФО. Полковник возглавил ГУСБ как раз после реформирования. Он был переведен в Петербург из Москвы, где служил в ГУСБ центрального аппарата МВД.

Накануне стало известно о задержании двоих сотрудников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Днем в четверг источник Интерфакса сообщил об обысках в главке. "Оперативно-следственные действия проводятся сотрудниками ФСБ совместно с Главным управлением собственной безопасности МВД", - сказал источник. По его словам, мероприятия проходят "в рамках расследования одного из ранее возбужденных уголовных дел".

Позже "Новая газета" назвала имена задержанных. Это оперативники управления "Б" Александр Соболь и Сергей Абрамов. Их подозревают в превышении должностных полномочий при расследовании уголовного дела о мошенничестве при продаже мандата в Госдуму.

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
09.12.2016

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