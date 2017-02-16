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Продолжаются попытки вмешательства извне во внутренние дела России с целью дестабилизировать общественно-политическую обстановку. Об этом заявил президент Владимир Путин на коллегии ФСБ, сообщает Интерфакс.

Западные страны постоянно провоцируют Россию и стремятся втянуть ее в конфронтацию, сказал президент. Он напомнил, что в июле прошлого года на саммите НАТО в Варшаве впервые с 1989 года Россия была признана основной угрозой безопасности для альянса, а ее сдерживание официально провозглашено новой миссией НАТО.

По словам Путина, с этой целью проводится дальнейшее расширение блока. "Собственно, и раньше проводилось, но теперь нашли другое, как им кажется, более серьезное обоснование", - отметил президент.

Особый интерес иностранные разведки к военно-техническому потенциалу России, отметил президент. По его словам, в прошлом году была пресечена деятельность 53 кадровых сотрудников и 386 агентов иностранных спецслужб. "Важно нейтрализовать попытки иностранных спецслужб получить доступ к закрытым сведениям, прежде всего в области военно-технического потенциала нашей страны", - сказал Путин.

Путин также заявил, что число кибератак на ресурсы официальных российских структур в 2016 году по сравнению с позапрошлым годом выросло в три раза.

По словам президента, в прошлом году было предотвращено 45 преступлений террористической направленности, в том числе 16 терактов. Путин поставил перед ФСБ задачу блокировать деятельность террористических групп, пресекать их финансовую подпитку и подрывную работу в интернете, а также пресекать деятельность эмиссаров из-за рубежа.

Путин также обвинил Киев в стремлении сорвать минские соглашения путем обострения ситуации в Донбассе. Кроме того, по словам президента, украинские власти "открыто говорят об организации подрывной работы, в том числе и в России", и Москву "это не может не беспокоить".