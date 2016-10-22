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Членом четвертого состава московской ОНК стал бывший начальник столичного СИЗО-2 "Бутырка" Дмитрий Комнов, фигурант списка Магнитского. Это следует из перечня, опубликованного на сайте Общественной палаты. Кандидатуру Комнова выдвинула так называемая Российская ассоциация правовой журналистики.

Также в комиссию вошли член президиума "Офицеров России" Антон Фролкин и известный решальщик Павел Пятницкий.

Между тем в новый состав ОНК не попали функционерка Партии 5 декабря Анна Каретникова, председатель Комитета за гражданские права Андрей Бабушкин, журналистка "Новой газеты" Елена Масюк. Также в состав комиссии не попали активист ПАРНАС Михаил Кригер (член первого состава ОНК, действовавшего до 2010 года), левый активист Эдуард Рудык, функционер "Яблока" Николай Кавказский.

В числе наблюдателей, перешедших из третьего состава комиссии, - журналистка "Московского комсомольца" Ева Меркачева. Новыми членами ОНК стали юристы московского отделения Комитета по предотвращению пыток Анастасия Гарина и Дмитрий Пискунов.

Председатель третьего столичной ОНК - лидер "Офицеров России" Антон Цветков - теперь стал членом подмосковной комиссии. В подмосковную ОНК вошел и функционер "Яблока" Валерий Борщев.

Журналистка The New Times Зоя Светова в этот раз выдвигалась в мордовскую ОНК, однако не была включена в ее состав.

В пятницу новые составы ОНК были сформированы в 42 регионах. В провинции, так же как и в Москве, власти оставили в комиссиях минимум независимых наблюдателей. Каретникова на своей ФБ-странице заметила: "В принципе, имеем разгром общественного контроля по всем регионам. Причем исключительно циничный и неприкрытый".

Меркачева, в свою очередь, обратила внимание на недоукомплектованность комиссий в ряде регионов. "В Мордовию выбрали всего 9 человек! - написала журналистка. - Вы видели на карте Мордовию? Знаете, сколько там лагерей и СИЗО? Я вам так скажу: будут трупы, будут пытки, будет много горя и слез без настоящей правозащиты".

В коми ОНК не попали Эрнест Мезак и Игорь Сажин, в чувашскую - Алексей Глухов, в нижегородскую - Игорь Каляпин, в мордовскую - Сергей Марьин, в ростовскую - Юрий Блохин.

В состав свердловской комиссии не прошли Вячеслав Башков, Ольга Дианова, Лариса Захарова, Сергей Кириллов, Дмитрий Рожин, Алексей Соколов, в состав челябинской - Дина Латыпова, Валерия Приходкина, Оксана Труфанова, Николай и Татьяна Щур, в состав иркутской - Наталья и Святослав Хроменковы.

В субботу Святослав Хроменков выступил с идеей образовать общероссийское общественное движение "Федеральная ОНК". "Попросим возглавить Борщева! - написал юрист. - Создадим региональные отделения и будем работать с МПС (местами принудительного содержания. - Ред.) по своему уставу. Предложим СПЧ формировать наше движение. И будем лоббировать законодательную инициативу по его работе с МПС".