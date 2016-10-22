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Также: Регионы, Тюрьма, Право, Россия, Общество, Политика | Персоны: Анна Каретникова, Елена Масюк, Михаил Кригер, Николай Кавказский, Антон Цветков, Валерий Борщев, Зоя Светова, Эрнест Мезак, Игорь Каляпин, Вячеслав Башков, Алексей Соколов, Валерия Приходкина, Оксана Труфанова, Николай Щур

новость Контрольный выстрел

Фигурант списка Магнитского Комнов стал членом столичной ОНК
22.10.2016
Дмитрий Комнов. Фото: pstbi.ru
Дмитрий Комнов. Фото: pstbi.ru
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Членом четвертого состава московской ОНК стал бывший начальник столичного СИЗО-2 "Бутырка" Дмитрий Комнов, фигурант списка Магнитского. Это следует из перечня, опубликованного на сайте Общественной палаты. Кандидатуру Комнова выдвинула так называемая Российская ассоциация правовой журналистики.

Также в комиссию вошли член президиума "Офицеров России" Антон Фролкин и известный решальщик Павел Пятницкий.

Между тем в новый состав ОНК не попали функционерка Партии 5 декабря Анна Каретникова, председатель Комитета за гражданские права Андрей Бабушкин, журналистка "Новой газеты" Елена Масюк. Также в состав комиссии не попали активист ПАРНАС Михаил Кригер (член первого состава ОНК, действовавшего до 2010 года), левый активист Эдуард Рудык, функционер "Яблока" Николай Кавказский.

В числе наблюдателей, перешедших из третьего состава комиссии, - журналистка "Московского комсомольца" Ева Меркачева. Новыми членами ОНК стали юристы московского отделения Комитета по предотвращению пыток Анастасия Гарина и Дмитрий Пискунов.

Председатель третьего столичной ОНК - лидер "Офицеров России" Антон Цветков - теперь стал членом подмосковной комиссии. В подмосковную ОНК вошел и функционер "Яблока" Валерий Борщев.

Журналистка The New Times Зоя Светова в этот раз выдвигалась в мордовскую ОНК, однако не была включена в ее состав.

В пятницу новые составы ОНК были сформированы в 42 регионах. В провинции, так же как и в Москве, власти оставили в комиссиях минимум независимых наблюдателей. Каретникова на своей ФБ-странице заметила: "В принципе, имеем разгром общественного контроля по всем регионам. Причем исключительно циничный и неприкрытый".

Меркачева, в свою очередь, обратила внимание на недоукомплектованность комиссий в ряде регионов. "В Мордовию выбрали всего 9 человек! - написала журналистка. - Вы видели на карте Мордовию? Знаете, сколько там лагерей и СИЗО? Я вам так скажу: будут трупы, будут пытки, будет много горя и слез без настоящей правозащиты".

В коми ОНК не попали Эрнест Мезак и Игорь Сажин, в чувашскую - Алексей Глухов, в нижегородскую - Игорь Каляпин, в мордовскую - Сергей Марьин, в ростовскую - Юрий Блохин.

В состав свердловской комиссии не прошли Вячеслав Башков, Ольга Дианова, Лариса Захарова, Сергей Кириллов, Дмитрий Рожин, Алексей Соколов, в состав челябинской - Дина Латыпова, Валерия Приходкина, Оксана Труфанова, Николай и Татьяна Щур, в состав иркутской - Наталья и Святослав Хроменковы.

В субботу Святослав Хроменков выступил с идеей образовать общероссийское общественное движение "Федеральная ОНК". "Попросим возглавить Борщева! - написал юрист. - Создадим региональные отделения и будем работать с МПС (местами принудительного содержания. - Ред.) по своему уставу. Предложим СПЧ формировать наше движение. И будем лоббировать законодательную инициативу по его работе с МПС".

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22.10.2016
в блоге Блоги
292
Анна Каретникова 13.11.2010
в блоге Силовой захват ОНК

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