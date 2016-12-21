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новость Госдума приняла "закон садистов"

21.12.2016
Избиение заключенного в ИК-10 в Ростове-на-Дону. Кадр видеозаписи
Избиение заключенного в ИК-10 в Ростове-на-Дону. Кадр видеозаписи
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Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении "закон садистов", расширяющий основания для применения к заключенным физической силы и спецсредств. Об этом сообщает ТАСС.

Ко второму чтению, прошедшему 14 декабря, в документ были внесены некоторые коррективы, которые ограничивают права фсиновцев. "Самой главной и серьезной правкой" первый зампред думского комитета по безопасности единорос Эрнст Валеев назвал исключение возможности применения силы и спецсредств к нарушителям режима. Именно эта норма вызывала наибольшую критику общественников.

Кроме того, в законе предусмотрели необходимость "безотлагательного оказания" медицинской помощи заключенным, получившим травмы в результате действий фсиновцев.

Также было оговорено, что сила может применяться лишь "в исключительных случаях, когда несиловые способы недостаточны и/или исчерпаны". Использование электрошокеров в окончательной редакции документа допускается лишь в случаях, когда невозможно применить дубинку. При этом запрещается бить током в голову, солнечное сплетение, гениталии и в область сердца.

Наконец, в закон включили запрет выполнения заведомо незаконных приказов и распоряжений. Освобождение от ответственности за вред, причиненный заключенному, было признано возможным, лишь если фсиновец действовал правомерно.

"Закон садистов" был внесен в Госдуму правительством в мае 2015 года. Как утверждалось в пояснительной записке, он подготовлен в целях реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года.

Первоначальная редакция документа вдвое расширяла перечень ситуаций, допускающих применение к заключенным силы и спецсредств. Если нынешние нормы предписывают в случае применения силы причинять заключенным как можно меньше вреда, то новый закон лишь ограничил возможности использования спецсредств.

Были предусмотрены также дополнительные гарантии личной безопасности для вооруженных тюремщиков. Если фсиновец с обнаженным огнестрельным оружием задерживает заключенного и требует не приближаться к нему на определенное расстояние, а зэк это требование не выполняет, законопроект разрешает тюремщику стрелять.

"Закон садистов" вызвал резкую критику правозащитного сообщества. При рассмотрении документа в первом чтении 21 октября 2015 года фракции КПРФ и "Справедливой России" документ не поддержали. В итоге год спустя законопроект смягчили.

Комментарии 12 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
21.12.2016

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