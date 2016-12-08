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Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции несколько смягчил "закон садистов", упрощающий применение физической силы и спецсредств к заключенным. Об этом сообщает РБК.

Депутаты постарались учесть большинство замечаний правозащитников, заявил первый замглавы комитета единорос Эрнест Валеев "Мы исключили возможность применения силы или специальных средств при нарушении режима содержания. Это самая серьезная и главная правка", - сказал депутат. По его словам, именно эта норма из первоначального варианта законопроекта вызвала наибольшую критику.

Еще одна поправка предусматривают "безотлагательное оказание" медпомощи в случае причинения заключенным телесных повреждений.

Кроме того, поправки разрешают применять насилие "в исключительных случаях, когда несиловые способы недостаточны и/или исчерпаны". Использовать электрошокеры можно только лишь "если применение специальной палки невозможно". Запрещается наносить ими разряды в область головы, солнечного сплетения, половых органов и сердца.

Поправки также закрепляют положение о запрете выполнения заведомо не законных приказов и распоряжений о применении насилия. Тюремщик освобождается от ответственности за причиненный заключенному вред только в случае признания применения силы правомерным.

"Закон садистов" был внесен в Госдуму в конце мая. Он был подготовлен правительством - как утверждается в пояснительной записке, в целях реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года.

Документ вдвое расширяет перечень ситуаций, допускающих насилие в отношении заключенных. Согласно первоначальному варианту законопроекта, избивать их можно при любых нарушениях режима содержания и "иных противоправных действиях, дезорганизующих деятельность" колонии или СИЗО. По действующим нормам применение фсиновцем силы допустимо лишь в случае злостного неповиновения или сопротивления со стороны зэка - в новом же законопроекте слово "злостное" отсутствует. Особо оговаривается, что тюремщики не несут ответственности за вред, причиненный оружием или спецсредствами, если применяли их "по основаниям и в порядке, которые установлены настоящим законом".

Нынешние нормы предписывают в случае применения насилия причинять заключенным как можно меньше вреда, тогда как новый законопроект лишь ограничивает возможности использования спецсредств. Он запрещает фсиновцам бить зэков резиновыми палками по голове, шее, животу, гениталиям, а также в ключичную область и область проекции сердца. Кроме того, не допускается использовать водометы при минусовой температуре.

Предусмотрены также дополнительные гарантии личной безопасности для вооруженных тюремщиков. Если фсиновец с обнаженным огнестрельным оружием задерживает заключенного и требует не приближаться к нему на определенное расстояние, а зэк это требование не выполняет, законопроект разрешает тюремщику стрелять.

21 октября 2015 года Госдума приняла "закон садистов" в первом чтении. За принятие документа проголосовали 240 из присутствовавших депутатов, против - 59. Справороссы и коммунисты октазались поддержать законопроект