Реклама

Пятеро переизбранных членов нового состава Общественной наблюдательной комиссии Нижегородской области отказались принять свои мандаты из рук председателя региональной Общественной палаты Романа Стронгина. Об этом сообщает издание "Коза".

Причиной стали высказывания Стронгина. "Мне известно, Роман Григорьевич, что вы и ваши коллеги в Общественной палате Нижегородской области меня и ряд моих коллег не рекомендовали для того, чтобы нас избрали в члены Общественной наблюдательной комиссии. Причем там были слова, что мы будем якобы заниматься вредительской какой-то деятельностью. Мне такая позиция непонятна. Она для меня оскорбительна. За время работы в ОНК я и мои коллеги никогда ничего вредительского не делали. Наоборот, работали исключительно в интересах нашего общества и нашего государства", - заявил член ОНК Иван Жильцов.

После этого Жильцов покинул зал. Он сказал, что заберет мандат в секретариате нижегородской ОП. Вместе с ним с заседания ушли Дмитрий Казаков, Ольга Садовская, Сергей Шунин и Сергей Романов. Все они - сотрудники нижегородского отделения Комитета по предотвращению пыток. Нижегородская ОП отказала им в рекомендации в члены ОНК. Однако правозащитники смогли получить ее в Совете по правам человека.

Остальные десять членов ОНК свои мандаты взяли. Стронгин настаивал, чтобы они тут же избрали себе председателя. Но большинство отказались делать это без участия остальных членов ОНК. Председателя комиссии изберут

Видеорепортаж информационного агентства "НьюсНН"

22 октября на сайте Общественной палаты были опубликованы списки избранных в новые составы общественных наблюдательных комиссий в 42 регионах. В списках не оказалось тех, кто активно работал и помогал заключенным.

Членом московской ОНК стал бывший начальник столичного СИЗО-2 "Бутырка" Дмитрий Комнов, фигурант списка Магнитского. Также в комиссию вошли член президиума "Офицеров России" Антон Фролкин и известный решальщик Павел Пятницкий.

Между тем в новый состав ОНК не попали активистка Партии 5 декабря Анна Каретникова, председатель Комитета за гражданские права Андрей Бабушкин, журналистка "Новой газеты" Елена Масюк. Также в состав комиссии не попали активист ПАРНАС Михаил Кригер (член первого состава ОНК, действовавшего до 2010 года), левый активист Эдуард Рудык, функционер "Яблока" Николай Кавказский.

В числе наблюдателей, перешедших из третьего состава комиссии, - журналистка "Московского комсомольца" Ева Меркачева. Новыми членами ОНК стали юристы московского отделения Комитета по предотвращению пыток Анастасия Гарина и Дмитрий Пискунов.

Председатель столичной ОНК третьего созыва - лидер "Офицеров России" Антон Цветков - теперь стал членом подмосковной комиссии. В подмосковную ОНК вошел и функционер "Яблока" Валерий Борщев.

Журналистка The New Times Зоя Светова в этот раз выдвигалась в мордовскую ОНК, однако не была включена в ее состав.

В провинции, так же как и в Москве, власти оставили в комиссиях минимум независимых наблюдателей. В коми ОНК не попали Эрнест Мезак и Игорь Сажин, в чувашскую - Алексей Глухов, в нижегородскую - Игорь Каляпин, в мордовскую - Сергей Марьин, в ростовскую - Юрий Блохин. В состав свердловской комиссии не прошли Вячеслав Башков, Ольга Дианова, Лариса Захарова, Сергей Кириллов, Дмитрий Рожин, Алексей Соколов, в состав челябинской - Дина Латыпова, Валерия Приходкина, Оксана Труфанова, Николай и Татьяна Щур, в состав иркутской - Наталья и Святослав Хроменковы.

27 октября в Москве у здания Общественной палаты прошла серия одиночных пикетов против разгрома общественных наблюдательных комиссий ( ФОТО)