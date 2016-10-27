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В Москве у здания Общественной палаты прошла серия одиночных пикетов против разгрома общественных наблюдательных комиссий по контролю за соблюдением прав граждан в местах лишения свободы. Об этом сообщает корреспондент "Граней".

В новый состав ОНК не прошло большинство кандидатов, рекомендованных правозащитными организациями. "В минувшую пятницу общественная палата России обнародовала списки новых составов общественных наблюдательных комиссий по контролю за соблюдением прав граждан в местах лишения свободы. В этих списках не оказалось никого из тех, кто активно работал и помогал заключенным. В один момент общество практически полностью лишили возможности контроля за происходящим в тюрьмах. Иначе, как разгромом НКО, правозащитники это не называют", - говорилось в заявлении организаторов акции.

Участники пикетов держали плакаты "В ОНК должны быть правозащитники, а не вертухаи", "Зачем в Гулаге ОНК?", "Вместо правозащитников - жандармы России", "Фигурант "Списка Магнитского" будет защищать права политзаключенных?"

Акция прошла без задержаний.

Фоторепортаж Юрия Тимофеева:

22 октября на сайте Общественной палаты были опубликованы списки избранных в новые составы общественных наблюдательных комиссий в 42 регионах. В списках не оказалось тех, кто активно работал и помогал заключенным.

Членом московской ОНК стал бывший начальник столичного СИЗО-2 "Бутырка" Дмитрий Комнов, фигурант списка Магнитского. Также в комиссию вошли член президиума "Офицеров России" Антон Фролкин и известный решальщик Павел Пятницкий.

Между тем в новый состав ОНК не попали активистка Партии 5 декабря Анна Каретникова, председатель Комитета за гражданские права Андрей Бабушкин, журналистка "Новой газеты" Елена Масюк. Также в состав комиссии не попали активист ПАРНАС Михаил Кригер (член первого состава ОНК, действовавшего до 2010 года), левый активист Эдуард Рудык, функционер "Яблока" Николай Кавказский.

В числе наблюдателей, перешедших из третьего состава комиссии, - журналистка "Московского комсомольца" Ева Меркачева. Новыми членами ОНК стали юристы московского отделения Комитета по предотвращению пыток Анастасия Гарина и Дмитрий Пискунов.

Председатель столичной ОНК третьего созыва - лидер "Офицеров России" Антон Цветков - теперь стал членом подмосковной комиссии. В подмосковную ОНК вошел и функционер "Яблока" Валерий Борщев.

Журналистка The New Times Зоя Светова в этот раз выдвигалась в мордовскую ОНК, однако не была включена в ее состав.

В провинции, так же как и в Москве, власти оставили в комиссиях минимум независимых наблюдателей. В коми ОНК не попали Эрнест Мезак и Игорь Сажин, в чувашскую - Алексей Глухов, в нижегородскую - Игорь Каляпин, в мордовскую - Сергей Марьин, в ростовскую - Юрий Блохин. В состав свердловской комиссии не прошли Вячеслав Башков, Ольга Дианова, Лариса Захарова, Сергей Кириллов, Дмитрий Рожин, Алексей Соколов, в состав челябинской - Дина Латыпова, Валерия Приходкина, Оксана Труфанова, Николай и Татьяна Щур, в состав иркутской - Наталья и Святослав Хроменковы.