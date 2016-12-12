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Фигурант дела "украинских диверсантов" Андрей Захтей вслед за другим обвиняемым по делу, Евгением Пановым, обратился в СКР с заявлением о пытках, которым его подвергла ФСБ после похищения в аннексированном Крыму. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на Ильнура Шарапова, адвоката политзека.

Захтей и Шарапов требуют возбудить против силовиков дело по пункту "а" части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия), предусматривающей от 3 до 10 лет колонии.

Ранее сообщалось, что Захтея похитили у села Суворово близ Армянска, недалеко от границы полуострова с континентальной Украиной. Как утверждала ФСБ, там арестованный должен был встречать группу "диверсантов". В своих показаниях, распространенных 12 августа спецслужбой, политзек заявлял, что "купил бус, перезвонил Юре и сказал, что готов выполнять поручения". После этого 6 августа ему "позвонил неизвестный", "представился от Юры" и попросил к полуночи приехать в село Рисовое на полпути между Красноперекопском и Армянском, чтобы забрать "людей с каким-то грузом". При этом незнакомец попросил никому не рассказывать о поездке.

СМИ писали, что в марте нынешнего года Захтей собирался взять кредит в сумме 400-500 тысяч рублей для покупки машины и жаловался, что банки отказывают лицам с крымской пропиской. "Медиазона" со ссылкой на некий источник, знакомый с расследованием, передает, что в итоге с покупкой машины обвиняемому помог некий обеспеченный однокурсник из Киева, имевший, как утверждается, отношение к финансированию добровольцев в зоне АТО. Взамен Захтей пообещал однокурснику помощь с изготовлением российских паспортов - сообщается, что его кум якобы занимался подделкой документов, - а также в перевозке людей и грузов неизвестного назначения.

Сам Захтей, продолжает "Медиазона", в заявлении о пытках косвенно подтвердил эти сведения, однако подчеркнул, что просто принимал заказы на перевозку людей, не вникая в то, кто его пассажиры. Политзек написал, что в июле нынешнего года, переехав из подмосковного Одинцова в Крым, купил минивэн Dodge Caravan и поместил в соцсетях объявления о частном извозе. В своем заявлении он упомянул человека по имени Юрий Флюнт. В начале августа, говорится в документе, Флюнт сообщил Захтею в чате Фейсбука, что дал номер его телефона людям, "которые хотят заказать такси".

ФСБ, отмечает "Медиазона", ранее не упоминала человека с такой фамилией. Между тем Оксана Захтей (Стецук), жена политзека, эту фамилию знает. По ее словам, Флюнт - земляк ее мужа: оба родились в городе Борислав Львовской области Украины, - и знакомы они с детства. У Флюнта бизнес в Киеве, и он "богатый человек", утверждает Оксана Захтей.

По информации "Одинцово-инфо", друг Захтея возглавляет наблюдательный совет киевского завода "Рема" в Киеве и торговый дом "Рема". Также издание утверждает, что Флюнт участвовал в АТО в составе 37-го батальона Вооруженных сил Украины, в котором служил Панов, а также психолог Владимир Сердюк, которого ФСБ называет организатором диверсий, якобы готовившихся в Крыму.

6 августа, говорится в заявлении Захтея, ему позвонил некий мужчина. Он сослался на Флюнта и попросил ночью приехать в Суворово и забрать пассажиров. Около полуночи Захтей прибыл по указанному адресу. Через некоторое время к его машине подъехал грузовик, откуда вышли вооруженные незнакомцы в военной форме, представившиеся сотрудниками ФСБ.

Когда Захтей объяснил, что ждет клиентов, его вынудили пересесть на пассажирское сиденье и дожидаться звонка пассажиров. Клиенты перезвонили, попросив вернуться в глубь полуострова - в Рисовое. Туда и отправились силовики вместе с Захтеем на его машине. Трое сотрудников ФСБ были в форме, один - в гражданском; он и вел машину.

В Рисовом, далее говорится в заявлении политзека, силовики вышли из машины, после чего началась перестрелка. Сам Захтей спрятался между сиденьями автомобиля. "Через 2-3 минуты перестрелка прекратилась, - сообщил арестованный. - Как я понял, один из сотрудников ФСБ был убит, а стрелявшие в ФСБ'шников скрылись".

К месту боя начали подъезжать правоохранители. Около 7 утра 7 августа Захтея привезли в войсковую часть в Армянске, а оттуда - с мешком на голове - в Симферополь.

Из заявления Панова ранее стало известно, что на незаконном суде, состоявшимся 8 августа, Захтей признал сфабрикованное против него обвинение в мелком хулиганстве. В своем собственном заявлении Захтей пояснил, что силовики угрожали ему расправой, если тот будет настаивать на своей невиновности. "Я был напуган, поэтому сказал в суде неправду", - написал политзек.

После суда Захтея с мешком на голове перевезли в неизвестное помещение. Там его два последующих дня избивали и пытали, в том числе током, требуя признать участие в группе диверсантов.

На руках Захтея до сих пор видны шрамы от пыток. В августе эти повреждения были зафиксированы и медиками симферопольского СИЗО-1, осматривавшими политзека при поступлении.

"Шрамы у меня на руках появились от того, что сотрудники ФСБ сильно стянули мои запястья наручниками, - говорится в заявлении политзека в СКР. - При этом, когда меня пытали током, от боли я сильно дергался, от чего на запястьях появились раны".

"Сначала, - далее написал политзек, - пристегивали клеммы к ногам и к ягодицам, включали ток, требовали сознаться в совершении преступления. Я говорил, что обычный таксист и приехал на место перестрелки по звонку клиента, но меня продолжали пытать. В дальнейшем клеммы стали цеплять к гениталиям, от боли я несколько раз терял сознание".

Все время пыток Захтея держали с мешком на голове, так что виновных в издевательствах он не видел.

К 11 августа похищенный дал все требуемые показания. После этого его перевезли в ИВС, где он провел около недели. "В ИВС у врачей я попросил бинты, чтобы хоть как-нибудь забинтовать раны, чтобы не кровоточили", - говорится в заявлении. Как отмечает Шарапов, эти бинты видны на фотографиях со слушаний об аресте Захтея, прошедших 13 августа в подконтрольном России Киевском райсуде Симферополя.

Захтею, так же как и Панову, вменены часть 1 статьи 30 - пункт "а" части 2 статьи 281 российского УК (приготовление к диверсии в составе организованной группы). С учетом части 2 статьи 66 кодекса (назначение наказания за неоконченное преступление) ему грозит до 10 лет колонии.

5 декабря судья Лефортовского райсуда Москвы Маргарита Котова продлила Захтею и Панову сроки содержания в СИЗО до 7 марта 2017 года. Слушания проходили в закрытом режиме; публику и прессу допустили лишь на оглашение результирующих частей постановлений. На этом настоял следователь ФСБ по особо важным делам Д. Лобановский. Он сослался на то, что "оглашение соучастников может повлиять на ход расследования".