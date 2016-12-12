О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/Politzeki/m.257388.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/Politzeki/m.257388.html
Также: Политзеки, Право, Пытки, Криминал, Спецслужбы, Украина, Россия, Война, Общество, Происшествия, Европа, Политика, Мир | Персоны: Евгений Панов

новость Признание под током

"Украинский диверсант" Захтей сообщил в СКР о пытках после похищения
12.12.2016
Андрей Захтей в суде, 05.12.2016. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
Андрей Захтей в суде, 05.12.2016. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
Реклама

Фигурант дела "украинских диверсантов" Андрей Захтей вслед за другим обвиняемым по делу, Евгением Пановым, обратился в СКР с заявлением о пытках, которым его подвергла ФСБ после похищения в аннексированном Крыму. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на Ильнура Шарапова, адвоката политзека.

Захтей и Шарапов требуют возбудить против силовиков дело по пункту "а" части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия), предусматривающей от 3 до 10 лет колонии.

Ранее сообщалось, что Захтея похитили у села Суворово близ Армянска, недалеко от границы полуострова с континентальной Украиной. Как утверждала ФСБ, там арестованный должен был встречать группу "диверсантов". В своих показаниях, распространенных 12 августа спецслужбой, политзек заявлял, что "купил бус, перезвонил Юре и сказал, что готов выполнять поручения". После этого 6 августа ему "позвонил неизвестный", "представился от Юры" и попросил к полуночи приехать в село Рисовое на полпути между Красноперекопском и Армянском, чтобы забрать "людей с каким-то грузом". При этом незнакомец попросил никому не рассказывать о поездке.

СМИ писали, что в марте нынешнего года Захтей собирался взять кредит в сумме 400-500 тысяч рублей для покупки машины и жаловался, что банки отказывают лицам с крымской пропиской. "Медиазона" со ссылкой на некий источник, знакомый с расследованием, передает, что в итоге с покупкой машины обвиняемому помог некий обеспеченный однокурсник из Киева, имевший, как утверждается, отношение к финансированию добровольцев в зоне АТО. Взамен Захтей пообещал однокурснику помощь с изготовлением российских паспортов - сообщается, что его кум якобы занимался подделкой документов, - а также в перевозке людей и грузов неизвестного назначения.

Сам Захтей, продолжает "Медиазона", в заявлении о пытках косвенно подтвердил эти сведения, однако подчеркнул, что просто принимал заказы на перевозку людей, не вникая в то, кто его пассажиры. Политзек написал, что в июле нынешнего года, переехав из подмосковного Одинцова в Крым, купил минивэн Dodge Caravan и поместил в соцсетях объявления о частном извозе. В своем заявлении он упомянул человека по имени Юрий Флюнт. В начале августа, говорится в документе, Флюнт сообщил Захтею в чате Фейсбука, что дал номер его телефона людям, "которые хотят заказать такси".

ФСБ, отмечает "Медиазона", ранее не упоминала человека с такой фамилией. Между тем Оксана Захтей (Стецук), жена политзека, эту фамилию знает. По ее словам, Флюнт - земляк ее мужа: оба родились в городе Борислав Львовской области Украины, - и знакомы они с детства. У Флюнта бизнес в Киеве, и он "богатый человек", утверждает Оксана Захтей.

По информации "Одинцово-инфо", друг Захтея возглавляет наблюдательный совет киевского завода "Рема" в Киеве и торговый дом "Рема". Также издание утверждает, что Флюнт участвовал в АТО в составе 37-го батальона Вооруженных сил Украины, в котором служил Панов, а также психолог Владимир Сердюк, которого ФСБ называет организатором диверсий, якобы готовившихся в Крыму.

6 августа, говорится в заявлении Захтея, ему позвонил некий мужчина. Он сослался на Флюнта и попросил ночью приехать в Суворово и забрать пассажиров. Около полуночи Захтей прибыл по указанному адресу. Через некоторое время к его машине подъехал грузовик, откуда вышли вооруженные незнакомцы в военной форме, представившиеся сотрудниками ФСБ.

Когда Захтей объяснил, что ждет клиентов, его вынудили пересесть на пассажирское сиденье и дожидаться звонка пассажиров. Клиенты перезвонили, попросив вернуться в глубь полуострова - в Рисовое. Туда и отправились силовики вместе с Захтеем на его машине. Трое сотрудников ФСБ были в форме, один - в гражданском; он и вел машину.

В Рисовом, далее говорится в заявлении политзека, силовики вышли из машины, после чего началась перестрелка. Сам Захтей спрятался между сиденьями автомобиля. "Через 2-3 минуты перестрелка прекратилась, - сообщил арестованный. - Как я понял, один из сотрудников ФСБ был убит, а стрелявшие в ФСБ'шников скрылись".

К месту боя начали подъезжать правоохранители. Около 7 утра 7 августа Захтея привезли в войсковую часть в Армянске, а оттуда - с мешком на голове - в Симферополь.

Из заявления Панова ранее стало известно, что на незаконном суде, состоявшимся 8 августа, Захтей признал сфабрикованное против него обвинение в мелком хулиганстве. В своем собственном заявлении Захтей пояснил, что силовики угрожали ему расправой, если тот будет настаивать на своей невиновности. "Я был напуган, поэтому сказал в суде неправду", - написал политзек.

После суда Захтея с мешком на голове перевезли в неизвестное помещение. Там его два последующих дня избивали и пытали, в том числе током, требуя признать участие в группе диверсантов.

На руках Захтея до сих пор видны шрамы от пыток. В августе эти повреждения были зафиксированы и медиками симферопольского СИЗО-1, осматривавшими политзека при поступлении.

"Шрамы у меня на руках появились от того, что сотрудники ФСБ сильно стянули мои запястья наручниками, - говорится в заявлении политзека в СКР. - При этом, когда меня пытали током, от боли я сильно дергался, от чего на запястьях появились раны".

"Сначала, - далее написал политзек, - пристегивали клеммы к ногам и к ягодицам, включали ток, требовали сознаться в совершении преступления. Я говорил, что обычный таксист и приехал на место перестрелки по звонку клиента, но меня продолжали пытать. В дальнейшем клеммы стали цеплять к гениталиям, от боли я несколько раз терял сознание".

Все время пыток Захтея держали с мешком на голове, так что виновных в издевательствах он не видел.

К 11 августа похищенный дал все требуемые показания. После этого его перевезли в ИВС, где он провел около недели. "В ИВС у врачей я попросил бинты, чтобы хоть как-нибудь забинтовать раны, чтобы не кровоточили", - говорится в заявлении. Как отмечает Шарапов, эти бинты видны на фотографиях со слушаний об аресте Захтея, прошедших 13 августа в подконтрольном России Киевском райсуде Симферополя.

Захтею, так же как и Панову, вменены часть 1 статьи 30 - пункт "а" части 2 статьи 281 российского УК (приготовление к диверсии в составе организованной группы). С учетом части 2 статьи 66 кодекса (назначение наказания за неоконченное преступление) ему грозит до 10 лет колонии.

5 декабря судья Лефортовского райсуда Москвы Маргарита Котова продлила Захтею и Панову сроки содержания в СИЗО до 7 марта 2017 года. Слушания проходили в закрытом режиме; публику и прессу допустили лишь на оглашение результирующих частей постановлений. На этом настоял следователь ФСБ по особо важным делам Д. Лобановский. Он сослался на то, что "оглашение соучастников может повлиять на ход расследования".

Оставить комментарий Обсудить
12.12.2016
статья Статьи по теме
Мария Томак. Courtesy photo

Заложенная традиция

Мария Томак, 16.08.2016

Грубо сляпанное дело "крымских диверсантов" - новая страница в истории похищений, беззаконных преследований и пыток украинцев в России и аннексированному Крыму. Пока публике предъявлены трое "диверсантов" из "группы Евгения Панова". Правозащитница Мария Томак, координатор кампании в защиту украинских заложников, испытывает дежавю.

новость Новости по теме
08.12.2016 "Украинский диверсант" Панов подал в СКР заявление о пытках →
05.12.2016 Аресты Панова и Захтея продлены до 7 марта →
31.10.2016 К Панову и Захтею в "Лефортово" не допускают адвокатов →
26.10.2016 "Диверсантов" Панова и Захтея в отсутствие адвокатов посещают оперативники →
13.10.2016 "Диверсанты" Панов и Захтей доставлены в московский СИЗО "Лефортово" →
10.10.2016 Аресты "украинских диверсантов" Панова и Захтея продлены до 10 декабря →
09.09.2016 Правозащитники: "Украинские диверсанты" давали показания под пытками →
06.09.2016 Крым: "украинский диверсант" Захтей отказался от части признательных показаний →
25.08.2016 "Коммерсант": Украинских "диверсантов" сперва осудили по административным статьям →
24.08.2016 В Крыму жену "диверсанта" Захтея выгнали с восьмимесячной дочерью из дома →
14.08.2016 "Организатор диверсий" в Крыму Сердюк опроверг заявления ФСБ →
13.08.2016 В Крыму арестован второй "украинский диверсант" Андрей Захтей →
11.08.2016 Вторым "украинским диверсантом" оказался строитель из Евпатории Захтей →
Фото и Видео
27970
Play own
"Украинские диверсанты" в Москве.
27845
Play own
Пытки Дадина: задержания в Москве
27580
Play own
Вечер политзеков: письма и немного денег
27581
Play own
Алексей Гаскаров выходит на свободу
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Пальмирская измена
статья Предательская слеза
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Почему сдали Пальмиру
Юрий Балуевский. Фото: vpk-news.ru
новость Резервный фонд опустошат
Татьяна Голикова. Фото пресс-службы Правительства РФ
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Нужны свои люди
383
новость Кунгуров: суд за закрытыми дверями
Алексей Кунгуров. Кадр "Нейромира-ТВ"
новость У директора ФБК вскрыли ячейку в банке
Роман Рубанов. Фото: navalny.livejournal.com
новость "Патриотов" стало меньше
Путин на экране телевизора. Фото: glavred.info
новость Белорусские спецназовцы в России
Александр Лукашенко. Фото: news.uvaga.by
новость Доступность абортов снизится
Молитвенное стояние за веру и против абортов. Фото: Юрий Тимофеев/Грани.Ру
новость ИГ снова в Пальмире
Триумфальная арка в Пальмире. Фото Ежи Стшелецкого/Википедия
статья Пир вампиров
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Расправа над семьей полицейского
Дмитрий Вашуркин. Фото: 63.мвд.рф
новость В ментовку вместо семинара
Родион Суляндзига выступает в ООН
новость Глава МИДа Польши о России
Витольд Ващиковский. Фото: msz.gov.pl
новость Выплату по иску снизили в 8 тысяч раз
"Роснефть". Фото с сайта www.dazzle.ru
новость "Точка" в деле Дадина
Ильдар Дадин в карельской ИК-7, 01.11.2016. Фото: ФСИН, источник: mk.ru
новость Конституция для Атамбаева
Алмазбек Атамбаев. Фото: president.kg
новость Ужас Путина перед судом
Владимир Путин плачет. Фото с сайта Точка.Нет
новость Абэ: Мы готовы договориться
Синдзо Абэ и Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля