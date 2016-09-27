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новость В Вологде или где

Политзаключенный Дадин этапирован в Вологодскую область
27.09.2016
Апелляция Ильдара Дадина. Фото Дмитрия Борко
Апелляция Ильдара Дадина. Фото Дмитрия Борко
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Осужденный к двум с половиной годам лишения свободы по "митинговой" статье Ильдар Дадин этапирован из Москвы в СИЗО №2 Вологодской области - "Вологодский централ". Об этом сообщает жена политзаключенного Анастасия Зотова.

"Следователь по новому делу (то самое, которое "экстремизм") объяснила, что моего мужа раньше вернули в Москву для допроса, а теперь наконец отправили обратно отбывать наказание. Возможно, это даже хороший знак – Ильдар не стал ни подозреваемым, ни обвиняемым (но дело еще на стадии следствия)", - пишет Зотова.

С начала сентября письма, отправленные Зотовой в московский СИЗО "Медведь", стали возвращаться ей с пометкой "адресат убыл". Только недавно она получила письмо от самого Дадина. Он написал, что 29 августа его увезли из Москвы, а 30 августа привезли в Вологодскую область. По словам политзаключенного, его могут этапировать в другое место. "Спросил у сотрудников изолятора, сколько меня тут могут продержать - ответили, что не больше десяти дней; но, поговорив с некоторыми сокамерниками, узнал, что могут и два месяца продержать", - написал Дадин.

По словам политзаключенного, его поместили в шестиместную камеру с единственным соседом

7 декабря 2015 года судья Басманного райсуда Москвы Наталия Дударь приговорила Дадина к трем годам общего режима ( Видео ВИДЕО). При этом прокурор запрашивала для активиста лишь два года общего режима. Дадина объявили виновным в участии в протестных акциях 6 августа, 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года.

Это был первый приговор по статье 212.1, включенной в кодекс в 2014 году.

31 марта 2016-го судья Мосгорсуда Наталья Борисова, рассмотрев апелляционную жалобу Дадина, сократила ему срок на полгода ( Видео ВИДЕО). В защите активиста на рассмотрении апелляционной жалобы участвовал адвокат Генри Резник. Он, как и его коллеги Ксения Костромина и Алексей Липцер, настаивал на оправдательном приговоре. Однако его доводы Борисова проигнорировала, так же как и аргументы двух других адвокатов.

Сам активист вину не признал. На рассмотрении дела в суде, а позже на апелляции он заявлял об антиконституционном характере статьи 212.1. При рассмотрении апелляции он также требовал возбудить против Дударь дело по части 2 статьи 305 УК (вынесение заведомо неправосудного приговора к лишению свободы), предусматривающей от 3 до 10 лет колонии.

В середине апреля Дадина доставили в петербургский СИЗО-4 "Лебедева". В колонию он до конца июня отправлен так и не был, что нарушает действующие нормы: предельный срок нахождения заключенного на пересылке составляет 20 дней.

27 июня появилась неподтвержденная информация, что политзека, возможно, возвращают в Москву. На другой день выяснилось, что он уже находится в столице в СИЗО-4 "Медведь".

7 июля адвокат политзаключенного Алексей Липцер сообщил, что Дадина допросили допросили по новому уголовному делу в качестве свидетеля. "При этом нам не удалось выяснить, по какой статье, по какому факту и против кого возбуждено данное дело. Вопросы следователя касались записей Дадина в его аккаунтах в соцсетях. В частности, спрашивали, считает ли он, что его записи могут кого-то задеть или унизить, какую-либо прослойку общества, - рассказал адвокат. - Хотя нам не сказали ничего конкретного, по характеру вопросов видно, что Дадин может быть переведен в статус обвиняемого по статье 282 УК (возбуждение ненависти или вражды)".

Позже стало известно, что дело открыто по статье 282 (возбуждение ненависти или вражды). В нем фигурируют записи 2014 года на странице в Фейсбуке, зарегистрированной на имя Ильдар Дадин. Является ли этот аккаунт подлинной страницей активиста, неизвестно.

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27.09.2016
в блоге Блоги
7
Дмитрий Борко 01.04.2016
в блоге Подвиг Ильдара

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