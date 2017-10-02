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новость ФСБ: В Москве задержаны члены ИГ, готовившие взрывы

02.10.2017
Задержанный "член ИГ". Кадр съемки ФСБ
Задержанный "член ИГ". Кадр съемки ФСБ
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ФСБ объявила о задержании в "московском регионе" нескольких приезжих с Северного Кавказа, которые, как утверждается, состоят в "Исламском государстве" и готовили взрывы в людных местах и на транспорте. Соответствующее сообщение помещено на сайте спецслужбы.

Задержания прошли в субботу, 30 сентября. Ни имена задержанных, ни даже их число не раскрываются. Дома у них, как утверждается, найдены две мощные самодельные бомбы, два пистолета ПМ калибра 9 миллиметров, две гранаты РГД-5 и "предметы, необходимые для изготовления взрывных устройств".

Дела пока не возбуждены - их лишь предполагается открыть. Силовики намерены вменить задержанным статьи 205.5 (организация деятельности террористической организации или участие в ней) и 223.1 УК (незаконное изготовление взрывчатки).

О задержаниях сторонников ИГ как в Москве, так и в других регионах ФСБ отчитывается регулярно. Только за август месяц и только в столице задержали фигурантов двух дел. По первому проходят четыре человека: трое граждан Таджикистана и один дагестанец. Им, как и задержанным теперь приезжим с Кавказа, вменяют подготовку взрывов в людных местах и на транспорте. По второму схватили двух приезжих из Средней Азии. Им инкриминированы планы провести атаки на Ид аль-адха (Курбан-байрам). Как утверждается, один из фигурантов собирался нападать на граждан с ножом, а другой - совершить самоподрыв.

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02.10.2017
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