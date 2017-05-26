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Мещанский райсуд Москвы арестовал до 25 июля четырех фигурантов дела о подготовке "Исламским государством" терактов на столичном транспорте: граждан Узбекистана Мухаммадъюсуфа Ашурова, Абдушукура Гульмирзаева и Фурката Кушаева, а также приезжего из Дагестана Магомеда Давудова. Об этом сообщает Интерфакс. Известно, что решение в отношении Ашурова вынесла судья Ирина Аккуратова.

Как уточняет РАПСИ, все четверо подозреваются по части 1 статьи 30 - пункту "а" части 2 статьи 205 (подготовка к теракту в составе организованной группы), части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации), части 3 статьи 222 (незаконный оборот оружия в составе организованной группы), частьи 3 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатки в составе организованной группы) и части 3 статьи 223.1 УК (незаконное изготовление взрывчатки в составе организованной группы).

Как утверждается, никто из подозреваемых не возражал против ареста. Защитники по назначению, представлявшие фигурантов, заявили, что не осведомлены о деталях расследования.

Интерфакс сообщал, что все подозреваемые признали вину. В той же заметке, однако, агентство передавало, что Гульмирзаев заявил о своей непричастности к ИГ и подготовке терактов. При этом он дал показания против Ашурова.

"Мой друг Ашуров готовился взорвать, - рассказал Гульмирзаев в суде. - Я ничего не готовил. Он таскал в квартиру странные коробки, у него были друзья из Сирии, которые его информировали".

Как утверждается, приезжие из Узбекистана постоянной работы не имели. Дагестанец Давудов неофициально работал водителем погрузчика на заводе Coca-Cola.

О задержании подозреваемых ФСБ сообщила в четверг. Как утверждалось, в ходе обысков у них были обнаружены лаборатория по производству взрывчатки, а также готовая самодельная бомба и компоненты к ней, автоматы и боеприпасы к ним, гранаты, литература и видеозаписи "экстремистской и террористической направленности".

Спецслужба заявляла, будто задержанными руководили из Сирии, а после совершения теракта они планировали уехать в эту страну на войну. При этом выше в сообщении ФСБ говорилось не об одном, а о ряде терактов.

Интерфакс несколько ранее писал об обыске в квартире на Новопеределкинской улице, находящейся на юго-западной окраине столицы вне МКАД. Как утверждалось, в квартире, сдававшейся мигрантам из Средней Азии, нашли предмет, напоминающий бомбу, а также литературу "Хизб ут-тахрир".