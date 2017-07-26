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Также: Спецслужбы, Криминал, Право, Тюрьма, Пытки, Россия, Происшествия, Общество, Политика | Персоны: Дмитрий Динзе, Татьяна Москалькова

новость ФСБ угрозами вынудила Аброра Азимова дезавуировать заявление о пытках

26.07.2017
Аброр Азимов. Кадр НТВ
Аброр Азимов. Кадр НТВ
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Оперативники ФСБ вынудили Аброра Азимова, обвиняемого в причастности к апрельскому теракту в метро Петербурга, написать заявление с отказом от претензий к спецслужбе, касающихся его пыток в секретной тюрьме. Об этом сообщил на своей ФБ-странице адвокат арестованного Дмитрий Динзе.

Чтобы добиться своего, силовики угрожали физической расправой с обвиняемым и его родственниками.

Адвокат заметил, что уже неоднократно подавал следователю СКР Андрею Жигулину ходатайства с требованием запретить визиты оперативников ФСБ к Азимову.

Между тем, добавил Динзе, Генпрокуратура направила жалобу арестованного на пытки в СКР для проведения проверки. О подаче жалобы адвокат сообщил "Граням" ранее.

О пытках Аброра Азимова и его старшего брата Акрама Азимова, арестованного по этому же делу, в понедельник сообщила Republic. Как рассказывал младший брат, вечером 4 апреля его схватили в Подмосковье и привезли в некий подвал, где почти две недели пытали током, притапливали и избивали. 17 апреля похищенного вывезли в Одинцовский район и там на камеру инсценировали его задержание. Схожим образом подвал и пытки описал и Акрам Азимов, задержанный киргизскими силовиками 15 апреля в больнице в Оше и в тот же день доставленный в Москву.

О существовании подвала, говорилось в публикации, сообщили еще четверо ранее осужденных по делам о терроризме и убийствах. Трое из них - фигуранты дела о подготовке взрыва "Сапсана" Ислам Хамжуев и Мансур Адильбиев, а также обвиненный в убийстве полковника Юрия Буданова Юсуп Темерханов - рассказали и о пытках.

Сопоставив факты, Republic пришла к выводу, что секретная тюрьма расположена либо в Институте криминалистики Центра специальной техники ФСБ на юго-западе Москвы, либо в войсковой части погранслужбы ФСБ на западе столицы, либо же Пограничном институте спецслужбы в городе Голицыно Одинцовского района.

Помимо жалоб в российские правоохранительные структуры пострадавшие от пыток направили обращения в ЕСПЧ.

Между тем ранее в четверг омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что "не верит" в существование секретных тюрем ФСБ. "Никогда ни одной жалобы ко мне не приходило на этот счет, - передавал слова чиновницы ТАСС. - А вот по секретным тюрьмам на Украине - верю. Ко мне приходили матери тех мальчишек, которые были похищены".

Этнического узбека Аброра Азимова, уроженца Киргизии, имевшего также гражданство России, ФСБ и СКР называют одним из организаторов петербургского теракта. Как утверждается, он готовил смертника Акбарджона Джалилова, который и совершил самоподрыв в метро. Азимову вменяют пункт "б" части 3 статьи 205 (теракт, повлекший смерть человека; срок от 15 лет до пожизненного) и часть 2 статьи 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатки в составе группы лиц; до 5 лет колонии). В апреле на суде об аресте Азимов заявлял, что действовал по команде и не знал, что участвует в подготовке теракта.

21 апреля арестованный был лишен российского гражданства.

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26.07.2017
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