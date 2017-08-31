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новость Не своих двоих

В ФСБ заявили о предотвращении намеченных на 1 сентября терактов
31.08.2017
Задержанный по делу о подготовке терактов в Москве. Кадр съемки ФСБ
Задержанный по делу о подготовке терактов в Москве. Кадр съемки ФСБ
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В ФСБ заявили о задержании в Москве и в Московской области двоих выходцев из Центральноазиатского региона, которые планировали совершить 1 сентября теракты в местах массового скопления людей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы.

"Один из задержанных накануне Дня знаний, который в этом году совпадает с одним из главных исламских праздников Курбан-Байрамом, разместил в сети интернет видеообращение к членам запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство". В обращении он дал так называемую "клятву верности террористам". После этого планировал совершить нападение на гражданских лиц с использованием холодного оружия", - сообщили в ЦОС ФСБ. Отмечается, что в телефоне задержанного обнаружены контакты с вербовщиками ИГ и инструкции по планируемому преступлению.

Второго задержанного в ФСБ также назвали членом ИГ. В его квартире "обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство большой мощности, предметы и компоненты, использовавшиеся для его изготовления". "Он признался, что собирался стать террористом-смертником и совершить самоподрыв", - утверждают в спецслужбе

ФСБ рассматривает вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовных дел о приготовлении к теракту, участии в деятельности террористической организации, незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

В ФСБ регулярно сообщают о предотвращении терактов. 2 августа коллегия Дальневосточного окружного военного суда на выездной сессии в Красноярске приговорила трех приезжих из Средней Азии к срокам от 11 до 18 лет строгого режима по обвинению в подготовке теракта, запланированного на 9 мая 2016 года. Согласно фабуле дела, один из них, будучи сторонников радикального ислама, поддерживал в интернете контакты с членами "Исламского государства" и получал от них "наставления по совершению преступлений на территории Красноярского края". Он привлек двоих своих знакомых и готовил взрыв в маршрутке. Однако 6 мая 2016 года ФСБ задержала фигурантов

В декабре прошлого года глава Национального антитеррористического комитета Александр Бортников заявил, что за год в России спецслужбы предотвратили 42 преступления террористической направленности. По его словам, это стало следствием "повышения эффективности упреждающих действий правоохранительных органов и силовых структур".

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31.08.2017
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