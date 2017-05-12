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новость СКР: У фигуранта дела о питерском теракте нашли самодельную бомбу

12.05.2017
Мухаммадъюсуп Эрматов. Источник: gazeta.ru
Мухаммадъюсуп Эрматов. Источник: gazeta.ru
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Судья Басманного райсуда Москвы Юлия Сафина арестовала до 10 июля фигуранта дела о теракте в метро Петербурга Мухамадъюсупа Эрматова. Следователь заявил, что у подозреваемого в квартире была найдена сделанная из огнетушителя бомба, аналогичная приведенной в действие смертником Акбарджоном Джалиловым. Об этом сообщает Интерфакс.

По утверждению следователя, на допросе брат Эрматова сказал, что Мухамадъюсуп принес в квартиру взрывное устройство. Необходимость заключения под стражу следствие мотивировало в частности тем, что Эрматов не признает вину.

Адвокат Эрматова, в свою очередь, заявил, что у следствия нет никаких доказательств вины его подзащитного. Обвинения он назвал "вбросом в политическое поле". "Квартиру Эрматов снимал с другими людьми, нет доказательств, что взрывное устройство принадлежит ему", - добавил защитник.

Кроме того, адвокат внимание суда на ссадину на переносице Эрматова и предположил, что того избили при задержании. Эрматов на вопрос адвоката, применялось ли к нему насилие, ответил, что ему "был нанесен один удар".

Сам подозреваемый заявил, что оставляет вопрос ареста на усмотрение суда.

Эрматова подозревают по части 3 статьи 205 (террористический акт, повлекший причинение смерти человеку, от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение) и по статье 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатых веществ, часть статьи не называется, другим фигурантам дела обвинение предъявлено по части 2 - группой лиц по предварительному сговору, от трех до восьми лет колонии).

ФСБ объявила о задержании Эрматова во вторник, назвав его "гражданином одной из среднеазиатских республик". По версии спецслужбы, Эрматов был причастен к незаконному обороту взрывчатки и являлся "связью" Джалилова.

Как ранее сообщали СМИ, 26-летний Эрматов - старший брат 23-летнего гражданина Киргизии Ибрагимджона (Ибрагима) Эрматова, арестованного по делу еще в апреле. По данным Фонтанки.Ру, старшего брата зовут Мухаммаджон; Газета.Ру называла другое имя - Мухаммадъюсуп. СКР позже подтвердил сведения Газеты.Ру, однако имя фигуранта написал с одной м: Мухамадъюсуп.

Газета.Ру также сообщала, что Эрматов-старший жил в Петербурге и работал с предполагаемым смертником Джалиловым в одном ресторане суши. Утром 5 апреля, передавала Фонтанка.Ру, он ушел из своей квартиры на Товарищеском проспекте, где днем позже после облавы задержали других фигурантов дела, и пропал без вести. На работе Эрматова не дождались, мобильник его был отключен, и на связь пропавший не выходил. В ночь перед облавой Ибрагимджон Эрматов подал в городской ОП-23 заявление об исчезновении брата. В начале мая Газета.Ру писала, что полиция официально ведет розыск Эрматова-старшего как пропавшего без вести, а ФСБ - неофициально как подозреваемого.

В четверг СКР сообщил, что Ибрагимджону Эрматову, а также еще двум арестованным по делу - Бахраму Эргашеву и Махамадъюсуфу Мирзаалимову - предъявлены обвинения по пункту "б" части 3 статьи 205 (теракт, повлекший смерть человека; от 15 лет до пожизненного срока) и части 2 статьи 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатки в составе группы лиц по предварительному сговору; от 3 до 8 лет колонии). СМИ писали, что Эрматов-младший и Мирзаалимов вину не признают.

Вечером следственное ведомство передало, что такие же обвинения предъявлены еще трем фигурантам: Сайфулле Хакимову, Азамджону Махмудову и Дильмуроду Муидинову.

Всего по делу в течение апреля месяца в Москве и Петербурге были арестованы 10 человек, причем причастность к теракту по крайней мере некоторых из них вызывает серьезные сомнения.

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12.05.2017
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