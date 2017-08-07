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новость СМИ: Задержанным узбекам вменяют попытку столкнуть два "Сапсана" в Петербурге

07.08.2017
Задержанный признается в подготовке катастрофы на железной дороге. Кадр съемки ФСБ
Задержанный признается в подготовке катастрофы на железной дороге. Кадр съемки ФСБ
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Семерым приезжим из Узбекистана, задержанным 28 июля, ФСБ вменяет попытку устроить столкновение двух скоростных поездов "Сапсан" у платформы Фарфоровской в черте Петербурга. Об этом сообщают 47news.Ru со ссылкой на источники в спецслужбе.

Как утверждается, в середине июля "Сапсан" в районе Фарфоровской получил повреждения от постороннего предмета на рельсах. Предметом оказался самодельный башмак - приспособление для фиксации колес стоящего поезда.

По словам собеседников издания, на допросах задержанные признались, что закрепили башмак незадолго до того, как на этом участке должны были пройти навстречу друг другу два "Сапсана". Один из поездов, поясняют в ФСБ, должен был подлететь на башмаке и врезаться во встречный состав. "Учитывая, что скорость поездов не менее 150 километров в час, совокупная скорость на противоходе для 1000 пассажиров двух "Сапсанов" составила бы летальные 300 километров в час", - отмечается в публикации.

Также заявляется, что место установки башмака было "выбрано с небольшим скруглением - видимо, чтобы физика точно увлекла состав с рельс".

В то же время в статье указывается, что башмак был закреплен неправильно, что и позволило избежать катастрофы. Надежно приспособление крепится стальным стержнем, тогда как подозреваемые привинтили его двумя болтами. Поэтому, уверяют в спецслужбе, защита "Сапсана" просто снесла "диверсионный предмет".

Между тем Фарфоровская находится всего в 6,5 километра от Московского вокзала. "Сапсан", идущий в Москву, на таком небольшом расстоянии от конечной станции еще не разгоняется до 150 километров в час, тогда как поезд, направляющийся в Петербург, к моменту проезда Фарфоровской скорость уже основательно сбрасывает.

В ФСБ утверждают, что после инцидента опросили железнодорожников и взяли у них подписки о неразглашении. Поиском подозреваемых занимались исключительно оперативники спецслужбы - полицию в известность не ставили.

Каким образом силовики вышли на подозреваемых, не уточняется - сообщается лишь, что их установили "достаточно оперативно". Около недели за подозреваемыми велось наружное наблюдение, а "после того, как они заговорили о каком-то "КамАЗе", которым они собирались что-то таранить, было принято решение задерживать их от греха подальше".

Как давно подозреваемые находились в Петербурге, 47news.Ru уточнить затрудняются. В материалах дела, говорится в публикации, "вроде" есть информация о том, что фигуранты обсуждали теракт к Кубку конфедераций, начавшемуся 17 июня. Также речь шла о "дне военно-морского флота" 30 июля. Издание отмечает, что как на открытии Кубка конфедераций, так и на официальных торжествах 30-го числа в городе присутствовал Владимир Путин.

Из семерых подозреваемых основными, "скорее всего", являются четверо, также говорится в статье. Утверждается, что некоторые задержанные проходили обучение диверсионной деятельности. "При обысках у них зафиксировали как их имущество, так и не совсем их. В общем, чтоб наверняка", - заметил изданию один из силовиков.

"И поверьте, реабилитантов среди них не будет", - заверил он.

В официальном сообщении о задержании приезжих ФСБ ограничивалась заявлением о том, что они готовили теракты в Петербурге "на железнодорожном транспорте и в местах массового скопления людей". Отмечалось, что имена задержанных не разглашаются "в интересах следствия". Полторы недели спустя их имена по-прежнему остаются неизвестными.

Спецслужба не уточняла даже гражданство подозреваемых, указывая лишь, что они приезжие из Средней Азии. О том, что речь идет о гражданах Узбекистана, сообщали те же 47news.Ru.

Позже ФСБ распространила видеозапись задержаний. У одного из подозреваемых, лежащего на полу, силовик спрашивает: "Что ты хотел сделать?" - "Чтобы... поезд... авария", - запинаясь, отвечает приезжий (0:25 и далее).

В декабре 2012 года Мосгорсуд в закрытом режиме приговорил Ислама Хамжуева, Фаиля Невлютова, Мансура Умаева и Мансура Эдильбиева к срокам от 15 до 18 лет строгого режима по обвинению в подготовке подрыва "Сапсана", якобы предпринятой в Москве в июле 2011 года. В расследовании, появившемся в конце прошлого месяца в Republic, сообщается, что после похищения Хамжуев и Эдильбиев подверглись пыткам в секретной тюрьме ФСБ, расположенной в черте Москвы либо ближайшем Подмосковье.

В ноябре 2009 года на границе Новгородской и Тверской областей потерпел крушение поезд "Невский экспресс", следовавший из Москвы в Петербург. 28 человек погибли, свыше 90 получили травмы. Катастрофа была объявлена терактом. В причастности к нему заподозрили 18 жителей ингушского аула Экажево. В марте 2010-го восемь из них в ходе облавы в ауле были убиты, а остальных задержали. В мае 2012 года Тверской облсуд дал обвиняемым сроки от семи лет до пожизненного. Одного из осужденных - Тархана Картоева, получившего семь с половиной лет общего режима, - в июне 2013-го запытали до смерти в ИК-2 в Екатеринбурге.

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07.08.2017
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