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новость Фигуранты дела о подготовке теракта в Москве приговорены к срокам от 3 до 14 лет

14.02.2017
Кадр оперативной съемки ФСБ
Кадр оперативной съемки ФСБ
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Московский окружной военный суд приговорил фигурантов дела о подготовке теракта в Москве в 2015 году к лишению свободы на срок от трех до 14 лет. Как передает Интерфакс, Эльмана Ашаева приговорили к 12 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 350 тысяч рублей, Мохмада Межидова - к трем годам колонии, а предполагаемого лидера группы Аслана Байсултанова - к 14 годам колонии строго режима и штрафу в размере 400 тысяч рублей.

В ходе прений сторон гособвинение просило суд назначить Байсултанову и Межидову по 15 лет колонии строгого режима, а Ашаеву - пять лет лишения свободы.

Согласно фабуле дела, Байсултанов и Ашаев вступили в некое террористическое сообщество, являющееся подразделением "Исламского государства". После этого, в феврале 2013 года, Байсултанов прибыл в Сирию, где "принимал участие в диверсионно-террористических акциях против законного правительства этой страны".

В конце 2013 года, заявляло обвинение, Байсултанов вернулся в Россию. После этого он и Ашаев "с целью проведения терактов приобрели оружие и боеприпасы, из которых совместно изготовили взрывчатое вещество массой 4,9 килограмма". Затем они привезли взрывчатку с электродетонатором в Москву, где и предполагали совершить теракт.

Как заявляло ФСБ после задержания фигурантов, они признались, будто хотели совершить теракт на общественном транспорте столицы, а целью наряду с "дестабилизацией власти" назвали выход России из войны в Сирии. При этом в войну в ближневосточной стране Кремль вмешался лишь за полторы недели до облавы на подозреваемых.

Облава произошла 11 октября 2015 года. В съемной квартире в центральном московском районе Пресня ФСБ задержала около десятка человек. Арестованы, однако, были лишь трое.

Сообщалось также, что дело объединено в одно производство с делом отряда вооруженного подполья в Чечне, фигурантами которого являются Шамиль Чергизов и некие неустановленные лица. Именно Чергизова называли заказчиком московского теракта.

При этом чеченский главк СКР упоминал Чергизова в числе трех моджахедов, убитых в бою с силовиками в Грозном 8 октября 2015-го, за три дня до облавы на Пресне.

Еще одним погибшим первоначально называли Байсултанова. О его смерти в день боя объявил глава региона Рамзан Кадыров. Вскоре, однако, эта информация была опровергнута. По словам Кадырова, на месте боя был обнаружен паспорт Байсултанова, почему он и сделал вывод о гибели этого гражданина.

Рассмотрение дела по существу началось 14 декабря 2016 года. Тогда подсудимые заявили, что признают вину частично.

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14.02.2017
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Владельцем нехорошей квартиры оказался сотрудник Минобороны, а жена его дала там "пожить" знакомым мужа, кавказцам, одного из которых считала полковником ГРУ. Приравнивая его к Патрушеву, умная хозяйка даже высказывает предположение, что "Саид мог сам спланировать" подготовку преступления, "чтобы потом это все раскрыть и получить повышение по службе".

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