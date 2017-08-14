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новость ФСБ: Задержаны четверо исламистов, готовивших теракты в Москве

14.08.2017
Здание ФСБ на Лубянской площади. Фото: Грани.Ру
Здание ФСБ на Лубянской площади. Фото: Грани.Ру
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ФСБ объявила о задержании в "московском регионе" четверых членов "Исламского государства", готовивших серию мощных взрывов "в местах массового скопления людей, в том числе на объектах транспорта и крупных торговых площадках Москвы". Об этом сообщает Интерфакс.

Один из задержанных - россиянин, остальные трое - граждане стран Средней Азии. Как утверждается, один из подозреваемых был эмиссаром ИГ - куратором подготовки терактов, другой - мастером по изготовлению бомб, а оставшиеся двое готовились стать террористами-смертниками.

В Подмосковье, заявляет ФСБ, обнаружена лаборатория по производству взрывчатки и бомб.

Позже агентство назвало имена трех из четверых задержанных: Давлатъёр Ходжиев, Сиёвуши Давронзода и Сулаймон Бурхонов. Всем троим вменены часть 1 статьи 30 - пункт "а" части 2 статьи 205 (подготовка теракта в составе организованной группы; до 10 лет колонии) и часть 3 статьи 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатки в составе организованной группы; от 5 до 12 лет).

Организаторами сорванных терактов, по утверждению спецслужбы, являются находящиеся в Сирии командиры ИГ, в том числе объявленные в международный розыск Т. Назаров и руководитель школы подрывников А. Ширинджонов.

Между тем в базе разыскиваемых лиц на сайте Интерпола лица с такими фамилиями и инициалами не значатся.

В последние годы в России все чаще проходят задержания и аресты приезжих из Средней Азии по делам о терроризме. Так, 25 мая было объявлено о задержании троих граждан Узбекистана, а также россиянина из Дагестана, якобы поддерживавших ИГ и готовивших теракты на транспорте в Москве. Всех четверых отправили в СИЗО.

28 июля стало известно, что задержаны семеро граждан Узбекистана, которым вменяется подготовка терактов в Петербурге. По неофициальной информации, приезжим вменяют попытку устроить столкновение скоростных поездов "Сапсан".

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14.08.2017
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