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новость Систему "Платон" могут распространить на грузовики в 3,5 тонны

23.11.2016
Митинг против "Платона" на Яузских воротах в Москве. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
Митинг против "Платона" на Яузских воротах в Москве. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
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Систему сбора платы за проезд по федеральным трассам "Платон" могут распространить и на небольшие грузовики с массой от 3,5 до 12 тонн. Такую возможность изучает Минтранс, сообщают "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника.

Как отмечает издание, Высшая школа экономики по контракту с ФКУ "Ространсмодернизация" проводит исследование по теме "Научное обоснование целесообразности введения на территории России системы взимания платы за проезд по автомобильным дорогам общего пользования транспортных средств с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 12 т включительно в целях поэтапного перехода к принципу "пользователь платит". По словам директора Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаила Блинкина, работа еще не окончена.

Как отмечают представители логистических компаний, мелко- и среднетоннажные грузовики используются для доставки на небольшие расстояния, например, из распределительного центра в точки продаж. Введение платы за проезд сильно ударит по перевозчикам. Транспортные компании включат новые затраты в стоимость перевозок, что приведет к росту розничных цен.

Система "Платон" была запущена 15 ноября 2015 года. После ее введения проезд 1 километра федеральной трассы обходится грузовику массой более 12 тонн в 1,53 рубля. Нарушение этого порядка влечет административные штрафы от 5 до 10 тысяч рублей. За год работы система собрала в федеральный дорожный фонд 16,7 миллиарда рублей. В системе зарегистрировано 264 000 перевозчиков, в парке которых более 770 000 12-тонников. Это более 75 процентов целевой аудитории.

Введение системы вызвало недовольство водителей по всей стране.

В конце мая Конституционный суд признал систему "Платон" в целом соответствующей Конституции. Суд счел, что новый сбор не является дополнительным налогом и не нарушает права водителей. По мнению КС, федеральные трассы являются "главными транспортными артериями страны". Хоть они и находятся в публичной собственности и должны содержаться за счет средств федерального бюджета, законодатель имеет право устанавливать дополнительные сборы за их использования.

2 ноября стало известно, что плата за проезд грузовиков тяжелее 12 тонн по федеральным трассам может быть увеличена с 1,53 до 2,6 рубля за километр в феврале и 3,06 рубля за километр в июне. Такое предложение отправил премьеру Дмитрию Медведеву его заместитель Аркадий Дворкович. После того как льготный тариф будет отменен, может возобновиться индексация на инфляцию. Окончательного решения по повышению тарифа пока нет, но правительство хочет успеть утвердить его до второго чтения бюджета в Госдуме, рассказал федеральный чиновник.

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23.11.2016

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