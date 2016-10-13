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новость Минтранс предложил ввести плату за пересечение границы

13.10.2016
Шлагбаум на пограничном пункте. Фото: informing.ru.
Шлагбаум на пограничном пункте. Фото: informing.ru.
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В ближайшее время в России может быть введена плата за пересечение госграницы автомобилями и грузовыми поездами. Как пишет "Коммерсант", ссылаясь на собственный источник, с подобным предложением выступил Минтранс.

На первом этапе платными предлагается сделать автомобильные и железнодорожные пункты пропуска через границу. С автотранспорта министерство предлагает брать деньги в зависимости от его категории, а с железнодорожного - за тонну груза. Министерство намерено создать единого оператора взимания платы по аналогии с системой "Платон", взяв ее элементы за основу для введения нового сбора.

По словам источника, расширенное заседание по этому вопросу пройдет во второй половине октября. Другой собеседник издания заявил, что плата за пользование погранпунктами может быть введена уже во второй половине 2017 года. По его словам, возможно, что операторов будет несколько либо плата будет взиматься только на новых, альтернативных пунктах пропуска, построенных с привлечением частных инвестиций, а старые будут работать в прежнем режиме.

Пункты пропуска через границу перешли в ведение Минтранса в 2016 году, после ликвидации Росграницы. По словам замминистра транспорта Алексея Цыденова, их модернизация обойдется в 250 миллиардов рублей, так как "из 314 действующих пунктов пропуска не более 20 процентов соответствуют нормативным требованиям".

"Порядка 200-250 пунктов сегодня требуют капвложений на реконструкцию и модернизацию", - добавил чиновник. По его данным, средняя стоимость реконструкции одного пункта пропуска - 1 миллиард рублей.

Представители автоперевозчиков ожидают очередного роста нагрузки на бизнес. "Как всегда, за "дополнительный" сервис будет платить конечный потребитель, так как это будут прямые расходы, связанные с логистикой товаров", - пояснил директор подразделения Global Supply Chain компании FM Logistic Алексей Мисаилов.

В свою очередь эксперт по налогам компании "Пепеляев групп" Вадим Зарипов отметил, что решение Конституционного суда, признавшего платежи в рамках "Платона" "обязательным публичным индивидуально-возмездным платежом компенсационного фискального характера", дало зеленый свет для введения новых подобных поборов без изменений в налоговом законодательстве.

"Логика чиновников понятна, но по ней можно ввести плату за проезд по старому мосту, чтобы построить новый", - пояснил юрист. По его словам, плата за пользование погранпунктами будет еще больше похожа на сбор, так как, в отличие от платы за проезд большегрузов по автотрассам, через границу физически нельзя будет проехать, не заплатив.

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13.10.2016

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