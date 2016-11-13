Реклама

Химкинский горсуд Подмосковья в субботу - воскресенье оштрафовал на суммы от 500 до 1000 рублей участников пятничной акции протеста, приуроченной к годовщине системы "Платон". Об этом сообщает ОВД-Инфо. Всех активистов объявили виновными по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского).

В субботу были оштрафованы семь человек; еще пятерых оставили в химкинском ОП-1 на вторую ночь. Трое из них в воскресенье также получили штрафы. Об исходе разбирательств по административным делам еще двоих - Сергея Вернера и Романа Антипкина - не сообщается. Между тем днем 13 ноября у них истек предельный срок задержания без санкции суда, составляющий двое суток.

Кроме того, после обеда в воскресенье в суд был насильно доставлен из больницы еще один участник акции - член Межрегионального профсоюза водителей-профессионалов Сергей Айнбиндер. Его госпитализировали из ОП-1 накануне, после того как он в знак протеста против процессуальных нарушений в отделе порезал себе руки осколками стекла и вымазал лицо кровью.

Айнбиндера также оштрафовали на 1000 рублей, после чего вернули в больницу. Вечером активиста оттуда выписали.

Акция против "Платона" прошла в пятницу у торгового центра "Мега". Еще до ее начала дальнобойщикам запретили въезд на стоянку. В частности, водителя Михаила Курбатова силой вытеснили оттуда.

Всего было задержано 18 человек, включая журналистов "Новой газеты" и "Дождя". Позже их освободили без оформления протоколов.

Айнбиндера задержали до начала акции, за то что он припарковал на стоянке грузовик с флагами. Полицейские сняли с машины флаги профсоюза, в котором состоит активист, а также изъяли крышку капота, на которую была наклеена надпись "Нет "Платону".

На разгон протестующих были направлены три автобуса ОМОНа.

Активисты подавали в мэрию Химок уведомление о митинге, однако чиновники отказались согласовать его в заявленном месте, предложив в качестве альтернативы удаленные и пустынные площадки. Тогда организаторы решили отказаться от митинга, ограничившись одиночными пикетами на парковке и встречей-чаепитием "без каких-либо громких лозунгов".

Акции протеста, приуроченные к годовщине введения "Платона", состоялись в пятницу также в Петербурге и Туле. Собрание в Петербурге обошлось без задержаний. Между тем в Туле был задержан одиночный пикетчик Алексей Борисов, председатель регионального отделения Объединения перевозчиков России. Ему вменили часть 1 статьи 20.25 КоАП (неуплата административного штрафа в положенный срок).