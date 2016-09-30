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Минтранс выступил за отмену льготных тарифов системы "Платон". Как передает Интерфакс, об этом заявил глава ведомства Максим Соколов.

"Тестовый период завершается и, конечно же, мы ставим вопрос о том, чтобы вернуться к тем параметрам финансовой модели, которые были изначально при запуске проекта", - сказал Соколов. По его словам, уже сейчас виден "позитивный эффект" в виде ремонта и строительства дорог на средства от сборов "Платона".

Ране глава подведомственного Минтрансу Росавтодора Роман Старовойт заявлял, что выступает за отмену льгот в системе "Платон" и возврат к ранее заявленному тарифу. При этом чиновник выразил надежду, что правительство "примет правильное и сбалансированное решение".

В начале августа Газета.Ру, ссылаясь на источник в кабинете министров, сообщила, что правительство готово скорректировать ожидаемые сборы от системы "Платон", оставив их до конца 2019 года на нынешнем уровне.

В конце мая Конституционный суд признал систему "Платон" в целом соответствующей Конституции. Суд счел, что новый сбор не является дополнительным налогом и не нарушает права водителей.

По мнению КС, федеральные трассы являются "главными транспортными артериями страны". Хоть они и находятся в публичной собственности и должны содержаться за счет средств федерального бюджета, законодатель имеет право устанавливать дополнительные сборы за их использования.

Система была запущена 15 ноября 2015 года. После ее введения проезд 1 километра федеральной трассы обходится грузовику массой более 12 тонн в 1,53 рубля. Нарушение этого порядка влечет административные штрафы от 5 до 10 тысяч рублей.

Введение системы вызвало недовольство водителей по всей стране. Выступления против "Платона" прошли в 40 регионах.