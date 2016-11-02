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новость Правительство намерено дважды повысить тариф на "Платон"

02.11.2016
Митинг дальнобойщиков. Кадр видеозаписи
Митинг дальнобойщиков. Кадр видеозаписи
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Плата за проезд грузовиков тяжелее 12 тонн по федеральным трассам может быть увеличена с 1,53 до 2,6 рубля за километр в феврале и 3,06 рубля за километр в июне. Как пишут "Ведомости", ссылаясь на собственные источники, такое предложение отправил премьеру Дмитрию Медведеву его заместитель Аркадий Дворкович.

После того как льготный тариф будет отменен, может возобновиться индексация на инфляцию. Окончательного решения по повышению тарифа пока нет, но правительство хочет успеть утвердить его до второго чтения бюджета в Госдуме, рассказал федеральный чиновник.

Почти за год работы система "Платон" собрала в федеральный дорожный фонд более 16,1 миллиарда рублей, сообщил представитель "РТ-инвест транспортные системы". В системе зарегистрировано 264 000 перевозчиков, в парке которых более 770 000 12-тонников. Это более 75 процентов целевой аудитории.

Дальнобойщики традиционно выступили против повышения тарифа. Это преждевременная мера, пока в системе зарегистрированы даже не все грузовики, заявил президент ассоциации "Грузавтотранс" Владимир Матягин. По его словам, даже из зарегистрированных пользователей системы платят не все, многие уклоняются. Если заставить платить всех, то и повышать тариф не придется, считает Матягин, а если повысить его сейчас, нагрузка ляжет на добросовестных крупных перевозчиков и они заложат это в цены.

В конце сентября Минтранс выступил за отмену льготных тарифов "Платона". "Тестовый период завершается и, конечно же, мы ставим вопрос о том, чтобы вернуться к тем параметрам финансовой модели, которые были изначально при запуске проекта", - заявил глава ведомства Максим Соколов. По его словам, уже сейчас виден "позитивный эффект" в виде ремонта и строительства дорог на средства от сборов "Платона".

В начале августа Газета.Ру, ссылаясь на источник в кабинете министров, сообщила, что правительство готово скорректировать ожидаемые сборы от системы "Платон", оставив их до конца 2019 года на нынешнем уровне.

В конце мая Конституционный суд признал систему "Платон" в целом соответствующей Конституции. Суд счел, что новый сбор не является дополнительным налогом и не нарушает права водителей.

По мнению КС, федеральные трассы являются "главными транспортными артериями страны". Хоть они и находятся в публичной собственности и должны содержаться за счет средств федерального бюджета, законодатель имеет право устанавливать дополнительные сборы за их использования.

Система была запущена 15 ноября 2015 года. После ее введения проезд 1 километра федеральной трассы обходится грузовику массой более 12 тонн в 1,53 рубля. Нарушение этого порядка влечет административные штрафы от 5 до 10 тысяч рублей.

Введение системы вызвало недовольство водителей по всей стране. Выступления против "Платона" прошли в 40 регионах.

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02.11.2016

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