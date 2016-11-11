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В Москве полиция задержала всех участников акции протеста против системы платы за проезд большегрузов по федеральным трассам "Платон" и освещавших мероприятие журналистов, сообщает телеканал "Дождь". Всего задержаны 13 человек, включая корреспондентов "Дождя" и "Новой газеты".

Акция проходила на стоянке торгового центра "Мега" в Химках. Еще до ее начала дальнобойщикам запрещали въезжать на стоянку торгового центра. Так, нижегородского водителя из петербургской ячейки Объединения перевозчиков России Михаила Курбатова силой вытеснили со стоянки.

Ранее в Химках был задержан член профсоюза водителей-профессионалов Сергей Айбиндер, припарковавший на стоянке у центра небольшой грузовик с флагами. Водителя доставили в ОВД Химки. С его автомобиля сотрудники полиции сняли флаги профсоюза, а также забрали капот, на который была наклеена надпись "Нет Платону". К торговому центру подъехали три автобуса ОМОНа.

Администрация Химок отказалась согласовать митинг, предложив в качестве альтернативы удаленные и пустынные площадки. Организаторы акции решили отказаться от митинга, но провести на парковке у торгового цента одиночные пикеты, а также встречу-чаепитие "без каких-либо громких лозунгов".

Как сообщает "ОВД-Инфо", участника акции против "Платона" задержали в Туле. На него составили протокол по статье 20.2 (нарушение правил проведения митингов) из-за закрепленных на автомобиле флагов профсоюза. В Рязани председатель местного отделения ОПР Алексей Борисов был задержан во время одиночного пикета. Полицейские сообщили, что у него не оплачены два штрафа. На Борисова составлен протокол по статье 20.25 КоАП (неуплата в срок административного штрафа), ему грозит штраф до тысячи рублей, до пятидесяти часов обязательных работ или же арест сроком до пятнадцати суток.

В Петербурге водители большегрузов также собирались автопробегом и митингом отметить годовщину протестных акций против системы "Платон", сообщает "Росбалт". На юге города в районе КАД выстроились около 30 грузовиков. На место прибыли полицейские, а также около 15 бойцов ОМОНа. Полицейские предупредили одного из организаторов автопробега, дальнобойщика Владимира Дерюгина о том, что мероприятие не согласовано. В случае начала движения колонны полицейские пообещали начать задержания.

Также от водителей грузовиков потребовали снять с автомобилей наглядную агитацию. Фуры и легковушки украшают флаги объединения перевозчиков России, а также плакаты "Руки прочь от кармана народа", "Полицейский, исполняй Конституцию, а не преступный приказ", "Нет "Платону".

В результате дальнобойщики провели собрание у одного из торговых центров на юго-востоке города. В собрании приняли участие около 30 активистов, которые смогли приехать на место сбора на легковых автомобилях. Только одному дальнобойщику удалось провести свою фуру на стоянку торгового комплекса.

Система "Платон" была запущена 15 ноября 2015 года. После ее введения проезд 1 километра федеральной трассы обходится грузовику массой более 12 тонн в 1,53 рубля. Нарушение этого порядка влечет административные штрафы от 5 до 10 тысяч рублей.

Введение системы вызвало недовольство водителей по всей стране. Год назад выступления против "Платона" прошли в 40 регионах.