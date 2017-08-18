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новость О России с любовью

СМИ: WikiLeaks отказалась публиковать связанные с Россией документы
18.08.2017
Джулиан Ассанж. Фото: usasnich.com
Джулиан Ассанж. Фото: usasnich.com
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Летом 2016 года основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж отказался публиковать большой объем данных, связанных с действиями российских властей. Об этом сообщает Foreign policy.

Речь идет о 68 гигабайтах данных, поступивших от источника из МВД России. Как отмечает издание, в 2014 году Би-Би-Си и другие информагентства сообщали об этих данных, в которых была информация о российском военном и разведовательном вмешательстве на Украине. Однако информация, полученная Wikileaks в 2016 году, содержала в два раза больше данных.

По словам источника издания, поступившие данные были весьма важными. "Они бы разоблачили деятельность России и показали, что WikiLeaks не контролируется российскими службами безопасности, - отметил источник. - Многие сотрудники Wikileaks, добровольцы или их семьи, пострадали от коррупции и жестокости в России, мы были уверены, что Wikileaks опубликует это". Однако Ассанж отказался обнародовать данные. В итоге они были опубликованы на малоизвестных сайтах и остались почти без внимания.

Как отмечает Foreign policy, в начале своей деятельности в WikiLeaks заявляли, что у них есть много относящихся к России документов. Однако опубликовано было лишь несколько из них. Вопрос о связях Ассанжа с Россией вновь был поднят в 2016 году, когда стало известно, что WikiLeaks не опубликовал документы о сделке на сумму 2 миллиарда евро между сирийским режимом и государственным российским банком в 2012 году.

12 июля директор Центрального разведывательного управления США Майк Помпео обвинил Wikileaks в действиях в интересах России. "Настало время признать Wikileaks тем, чем он действительно является - негосударственной враждебной разведывательной службой, подстрекаемой такими странами, как Россия, - заявил Помпео, выступая в ​Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. - WikiLeaks ходит как враждебная разведслужба и говорит как враждебная разведслужба".

При этом глава ЦРУ сослался на выводы американских спецслужб о том, что российская военная разведка использовала WikiLeaks для публикации взломанной переписки избирательного штаба Демократической партии в период президентской кампании 2016 года.

Помпео заявил, что WikiLeaks больше не может прикрываться "аргументами свободы слова". "С этим покончено", - сказал глава спецслужбы.

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18.08.2017
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