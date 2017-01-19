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новость Ассанж отказался от экстрадиции в США

19.01.2017
Джулиан Ассанж. Фото: usasnich.com
Джулиан Ассанж. Фото: usasnich.com
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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж отказался от экстрадиции в США, так как считает, что американские власти не выполнили его требования полностью. Об этом сообщает Associated Press.

Ассанж требовал немедленного помилования для бывшего американского военного аналитика Брэдли Мэннинга, который в 2013 году был осужден за передачу WikiLeaks 700 тысяч военных и дипломатических документов.

"Несомненно, Барак Обама не сделал того, чего добивался Ассанж, - заявил представитель WikiLeaks в США Барри Поллак. - Ассанж говорил, что Челси (новое имя Мэннинга, которое он взял, после того как принял решение сменить пол. - Ред.) вообще никогда не следовало привлекать к ответственности и приговаривать к десяткам лет в тюрьме. Ее нужно было отпустить немедленно".

На минувшей неделе Ассанж пообещал согласиться на экстрадицию в США, если президент Барак Обама помилует Челси Мэннинг, осужденную в 2010 году на 35 лет за шпионаж и кражу секретных документов. "Если Обама помилует Мэннинг, Ассанж согласится на экстрадицию в США, вопреки неконституционным обвинениям Минюста", - говорилось в сообщении, размещенном в твиттере Wikileaks.

17 января Обама сократил срок наказания бывшего аналитика разведки армии США почти на 30 лет, теперь Мэннинг должна выйти на свободу уже 17 мая.

В ходе своей последней пресс-конференции в качестве президента Обама заявил, что смягчение приговора не было связано с обещаниями Ассанжа. Он отметил, что Мэннинг уже отсидела "серьезный срок" и "правосудие свершилось".

В августе 2012 года правительство Эквадора предоставило Ассанжу политическое убежище. С тех пор он укрывается в посольстве этой страны в Лондоне. По его словам, он опасается возможной экстрадиции из Швеции в США, где против него выдвинуты обвинения в связи с разглашением секретных документов.

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19.01.2017

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