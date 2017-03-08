О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/US/m.259327.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/US/m.259327.html
Также: США, Спецслужбы, Мир, Россия, Политика | Персоны: Эдвард Сноуден, Джон Маккейн

новость Wikileaks опубликовал документы о якобы используемых ЦРУ методах кибершпионажа

08.03.2017
Wikileaks. Коллаж с сайта www.presstv.ir
Wikileaks. Коллаж с сайта www.presstv.ir
Реклама

Сайт Wikileaks начал публикацию секретных материалов Центрального разведывательного управления США. Проект, получивший название Vault 7, станет крупнейшей утечкой конфиденциальных данных разведки, говорится на сайте WikiLeaks.

Первая серия публикаций под названием Year Zero содержит более 8,7 тысячи документов, раскрывающих, по утверждению WikiLeaks, хакерские приемы, к которым прибегает ЦРУ. В этих документах идет речь, в частности, о вирусах для компьютеров и смартфонов с операционными системами Windows, Android, iOS, OSX и Linux. Также говорится о программном обеспечении, которое якобы превращает "умные" телевизоры в подслушивающие устройства. Утверждается, что ЦРУ способно проникать и в электронные системы автомобилей

В ЦРУ отказались давать комментарии по новому блоку документов, опубликованных на сайте Wikileaks.

Получивший убежище в России разоблачитель американских спецслужб Эдвард Сноуден отметил, что выложенные документы "выглядит аутентично".

Сенатор Джон Маккейн предположил, что WikiLeaks связана с Россией. "Я не могу этого утверждать, но очевидно, что WikiLeaks имела связи с Россией", - сказал сенатор изданию Washington Examiner. При этом он отметил, что нет никаких доказательств данных связей.

Маккейн подчеркнул, что необходимо усилить кибербезопасность, так как хакеры "продемонстрировали способность" добраться до "самых важных секретных материалов". По мнению сенатора, если хакеры "смогли взломать ЦРУ", то они "могут проникнуть к кому угодно".

8 октября, в разгар кампании по выборам президента США, Wikileaks опубликовал часть переписки главы избирательного штаба Демократической партии Джона Подесты. Обнародованный пакет содержал 2060 электронных писем и 170 прикрепленных к ним файлов.

Более половины материалов были посвящены ядерной энергетике и компании Uranium One, которой через аффилированные лица принадлежит российской госкорпорации "Росатом". Как заявлял бывший тогда кандидатом от республиканцев Дональд Трамп, компанией управлял Тони Подеста, брат Джона Подесты. Трамп также утверждал, что его конкурент от демократов Хилари Клинтон в бытность госсекретарем США передала Uranium One 20 процентов американского урана. В начале августа сообщалось, что Клинтон получала пожертвования от акционеров Uranium One.

Сама Клинтон неоднократно заявляла, что за публикациями Wikileaks стоит Россия, поддерживающая Трампа. C обвинениями в адрес Москвы выступал и вице-президент США Джо Байден, пообещав в свое время "подать сигнал" российскому президенту.

Владимир Путин, комментируя это заявление, рассказал, что структуры администрации США "за всеми подглядывают и подслушивают". Такие действия Вашингтона "хорошо всем известны, давно это не секрет никакой". "От наших американских друзей можно ожидать всего, чего угодно", - заметил российский президент.

21 октября WikiLeaks начал публикацию переписки уходящего президента США Барака Обамы. Электронные сообщения были отправлены "с секретного почтового ящика" президента, утверждали авторы публикации. Первая часть выложенных документов включала семь писем, которыми Обама обменивался с Подестой осенью 2008 года. В переписке обсуждается возможное президентство Обамы и вероятность его участия в саммите G20 в случае его победы на выборах.

Оставить комментарий Обсудить
08.03.2017
статья Статьи по теме
Владимир Абаринов

Тень на сплетни

Владимир Абаринов, 13.01.2017

Досье с компроматом, опубликованное накануне пресс-конференции Дональда Трампа, дало избранному президенту возможность заболтать острые вопросы, учинить показательную порку журналиста и вообще превратить мероприятие в балаган. Таков новый формат общения главы государства с прессой.
Владимир Абаринов

Разведка и неведение

Владимир Абаринов, 09.01.2017

Разведку ждут кардинальные кадровые и, вероятно, структурные перемены. Тема "русских хакеров" по большому счету закрыта. Она останется в политическом лексиконе в виде мантры, журналисты будут приглядывать за выборами в Европе в надежде обнаружить русский след, но лично для Трампа опасность миновала.


новость Новости по теме
19.01.2017 Ассанж отказался от экстрадиции в США →
11.01.2017 Трамп: Россия никогда меня не шантажировала →
08.01.2017 Трамп признал роль России в хакерских атаках на избирательную систему США →
06.01.2017 СМИ: Установлены имена россиян, передавших документы демократов WikiLeaks →
15.12.2016 NBC: Путин лично руководил вмешательством в президентские выборы в США →
10.12.2016 ЦРУ обвинило Россию в пособничестве Трампу на президентских выборах →
21.10.2016 WikiLeaks начал публикацию писем Барака Обамы →
12.10.2016 ФБР начало расследование взлома электронной почты главы штаба Клинтон →
08.10.2016 WikiLeaks опубликовал электронные письма главы предвыборного штаба Клинтон →
Фото и Видео
22854
Play own
Нодовцы у посольства США
21958
Play own
Расправа с "дьяволом Обамой"
16164
Play
Американские усыновители - российским сиротам
12381
Play own
Игорь Кочетков о встрече с Бараком Обамой
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость МИД и полные шахты оружия
Илья Рогачев. Фото: ВК-сообщество "Саммит "Группы восьми" - 2014"
новость Дадин жалуется в ЕСПЧ
Ильдар Дадин. Кадр интервью "Радио Свобода"
статья Димона потеснили бюстом
Илья Мильштейн
новость Опала сечинского зама
Олег Феоктистов. Фото: rosneft.ru
статья Крымское откровение
РЕКЛАМА
Loading...
новость Епархия: Николай не мироточит
Наталья Поклонская у бюста Николая II. Фото: 123ru.net
новость Компенсация за пытки в детсаду
В детском саду № 42 Кировского района Петербурга. Фото: detskiisad42.jimdo.com
в блоге Закон трубы
383
новость Путин помиловал Севастиди
Оксана Севастиди. Фото с личной страницы
статья Димино счастье
Виталий Портников
в блоге Все придумали русские
383
новость Татария: прокурор требует пожизненных
Подсудимые по делу "Чистопольского джамаата". Фото: realnoevremya.ru
новость Исаакий: акцией займется СКР
Акция "Музей - городу" в Исаакиевском соборе. Фото: @merr1k
в блоге Что будет с мостом Немцова
12461
новость Еще один двухсотый Вагнера
Василий Юрлин. Фото с ВК-страницы
новость Выборы в годовщину аннексии
Празднование аншлюса Крыма на Красной площади. Фото: Грани.Ру
новость Питер: задержания за Медведева
На сходе за отставку Медведева в Петербурге. Фото: fontanka.ru
новость Песков: В США "антироссийская истерика"
Дмитрий Песков. Кадр CNN
новость Россию судят в Гааге
Дворец мира в Гааге - резиденция Международного суда ООН. Фото: Википедия
новость Сирия: гибель ГРУ'шника
Артем Горбунов. Источник: ФБ-страница Conflict Intelligence Team