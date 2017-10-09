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новость "Телефонный терроризм": эвакуирован почти миллион человек

09.10.2017
Эвакуация ТЦ в Москве. Кадр Грани.Ру
Эвакуация ТЦ в Москве. Кадр Грани.Ру
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статья Статья

Складно звонят

С утра выемки, днем тупое отчаяние, но вечером внезапно является руководитель главной нашей спецслужбы со своими террористами и если не успокаивает, то хотя бы смешит. Утаивая имена, гонит про обнаглевших эмигрантов, которые в пароксизме русофобии неделями обзванивают российские аэропорты, сея смуту и страх.

Илья Мильштейн
06.10.2017

С 11 сентября из-за ложных звонков о минировании по всей стране эвакуировали 950 тысяч человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Были эвакуированы более 2300 объектов в 144 городах России.

Сообщалось об угрозах взрывов в административных зданиях, торговых центрах, школах, на вокзалах, в аэропортах, кинотеатрах, ночных клубах. При этом все звонки оказались ложными. Они продолжают поступать.

Самая масштабная волна эвакуаций произошла в Москве 6 октября. Из-за звонков о заложенных бомбах в столице эвакуировали 260 объектов, на улицу вывели около 160 тысяч человек. Были эвакуированы более 50 госучреждений, почти 70 школ, более 40 торгово-развлекательных центров, все московские вокзалы, более 60 мест массового скопления людей, около 15 больниц и поликлиник. Эвакуация проводилась в Мосгордуме, Мособлдуме, редакции "Эха Москвы", на всех столичных вокзалах и в подмосковном аэропорту "Жуковский".

Большинство звонков о якобы заложенных бомбах поступает с территории Украины, сообщили источники Интерфакса. Источники РИА "Новости", в свою очередь, заявили, что за звонками стоит "Исламское государство". По данным источников РБК, звонки осуществлялись с IP-адресов из Брюсселя, а за ними может стоять "международная хакерская группировка", которая вскоре потребует деньги за прекращение сообщений о взрывах.

Поиски "телефонных террористов" помимо сотрудников полиции ведут оперативники региональных УФСБ, а также специалисты подразделений центрального аппарата спецслужбы по борьбе с терроризмом, противодействию киберпреступности и защите конституционного строя.

5 октября директор ФСБ Александр Бортников заявил, что спецслужба вычислила организаторов волны "телефонного терроризма". По его словам, это четверо российских граждан, находящихся за границей. Они имеют сообщников внутри страны, добавил Бортников.

Несколько человек задержаны. Однако они оказались подражателями, которые сообщали о минированиях, узнав о массовой телефонной атаке из СМИ и соцсетей. В отличие от организаторов акции, они использовали обычные телефоны, а не IP-телефонию.

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09.10.2017
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