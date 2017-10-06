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В Москве эвакуировали Мосгордуму, Мособлдуму, вокзалы, школы и торговые центры
06.10.2017
Эвакуация в ТРЦ "Калейдоскоп". Фото с ВК-страницы Ольги Рябининой
Эвакуация в ТРЦ "Калейдоскоп". Фото с ВК-страницы Ольги Рябининой
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статья Статья

Складно звонят

С утра выемки, днем тупое отчаяние, но вечером внезапно является руководитель главной нашей спецслужбы со своими террористами и если не успокаивает, то хотя бы смешит. Утаивая имена, гонит про обнаглевших эмигрантов, которые в пароксизме русофобии неделями обзванивают российские аэропорты, сея смуту и страх.

Илья Мильштейн
06.10.2017

В Москве из-за ложных звонков о минировании были эвакуированы здания Мосгордумы, Мособлдумы, РГГУ и подмосковный аэропорт "Жуковский", передает РБК. Также людей вывели на улицу из двадцати школ и четырнадцати торговых центров.

Помимо этого эвакуацию провели в редакции радиостанции "Эхо Москвы", отеле Mariott на Новом Арбате, управе Останкинского района, администрации муниципального округа Останкинский, бизнес-центре "Орбита" и здании Аналитического центра при правительстве, МАИ и университете МВД. На наличие взрывных устройств также проверяют аэропорт "Внуково", но там эвакуация не проводилась.

Также поступили сообщения о минировании торговых центров "Тройка", "Калейдоскоп", "Атриум", "Мегаполис", "Океания", "Хорошо", "Московоречье", "Филион", "Золотой Вавилон", "ИКЕА Теплый Стан", двух центров "Мега" и двух гипермаркетов "Ашан".

Вечером были эвакуированы Курский, Киевский и Рижский вокзалы.

Звонки о заложенных бомбах стали поступать с утра. Всего, по данным ТАСС, правоохранители получили более 100 сообщений об угрозах взрыва в разных местах.

Накануне директор ФСБ Александр Бортников заявил, что спецслужба вычислила организаторов волны "телефонного терроризма". По его словам, это четверо российских граждан, находящихся за границей. Они имеют сообщников внутри страны, добавил Бортников.

С 11 сентября в разных городах по всей России после звонков "телефонных террористов" проходят массовые эвакуации административных зданий, торговых центров и учебных заведений. Ложные звонки о минировании продолжают поступать по сей день.

За это время были эвакуированы почти 800 тысяч человек в 120 городах России. "Заминировано" было свыше 1,9 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. Предполагаемый ущерб от звонков может составить около миллиарда рублей.

Большинство звонков о якобы заложенных бомбах поступает с территории Украины, сообщли источники Интерфакса. Источники РИА "Новости", в свою очередь, заявили, что за звонками стоит "Исламское государство". данным источников РБК, звонки осуществлялись с IP-адресов из Брюсселя, а за ними может стоять "международная хакерская группировка", которая вскоре потребует деньги за прекращение сообщений о взрывах.

Поиски "телефонных террористов" помимо сотрудников полиции ведут оперативники региональных УФСБ, а также специалисты подразделений центрального аппарата спецслужбы по борьбе с терроризмом, противодействию киберпреступности и защите конституционного строя.

Несколько человек задержаны. Однако они оказались подражателями, которые сообщали о минированиях, узнав о массовой телефонной атаке из СМИ и соцсетей. В отличие от организаторов акции, они использовали обычные телефоны, а не IP-телефонию.

15 сентября "Ведомости" сообщили, что ФСБ запретила пресс-службам силовых ведомств комментировать массовые эвакуации из-за звонков "телефонных террористов", "чтобы не нагнетать панику и не провоцировать других желающих заняться телефонным терроризмом".

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06.10.2017
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