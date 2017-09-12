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В Ставрополе возбуждено уголовное дело, после того как неизвестный сообщил в полицию о взрывных устройствах в нескольких десятках учреждений города. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

По данным пресс-службы, в понедельник с 9:30 и до 17:00 в дежурные части отделов полиции в Ставрополе от неизвестного поступили 42 анонимных сообщения о размещении взрывных устройств в торгово-офисных, учебных и административных зданиях, расположенных на территории краевого центра.

"Все зарегистрированные факты о заведомо ложных сообщениях объединены в одно производство, поскольку установлено, что они поступили с одного номера телефона. Эти сообщения вызвали повышенный общественный резонанс, в связи с чем прокуратурой края обеспечено незамедлительное возбуждение уголовного дела по части 1 статьи 207 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) УК", - говорится в сообщении. Максимальное наказание по этой статье - три года лишения свободы.

Между тем в России продолжается волна "телефонного терроризма". В Перми более 5,7 тыс. человек были эвакуированы из школ, Пермского госуниверситета и нескольких административных зданий после звонков о заложенных взрывных устройствах. Под эвакуацию также попали несколько торговых центров, здания железнодорожного и автовокзала. "В целях безопасности сегодня занятия во всех школах Перми отменены", - сообщили в пресс-службе мэрии.

В Магадане сообщения о якобы заложенных бомбах поступили в несколько школ, развлекательный центр и на рынок. В Южно-Сахалинске неизвестные сообщили о минировании более 10 объектов. Были оцеплены территории нескольких крупных торговых центров, дом областного правительства, мэрия Южно-Сахалинска, железнодорожный вокзал. Во Владивостоке посетителей и сотрудников двух крупных торговых центров эвакуировали из-за сообщений о бомбах. Также по телефону "заминировали" Дальневосточный государственный институт искусств.

В понедельник из-за ложных сообщений о бомбах эвакуации проводились в в Омске, Уфе, Челябинске.