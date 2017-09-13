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новость В Москве после десятков сообщений о терактах эвакуировали до 30 тысяч человек

13.09.2017
Пожарная машина у ТЦ "Метрополис". Фото из Инстаграма @dar1yaa
Пожарная машина у ТЦ "Метрополис". Фото из Инстаграма @dar1yaa
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В Москве за среду поступило свыше 40 звонков с сообщениями о взрывах, якобы готовящихся на разных объектах. Такую информацию передает РБК. Эвакуированы были, по разным данным, от 15 до 30 тысяч человек.

В частности, в полицию сообщили о предстоящем взрыве на Красной площади. Также заявлялось о минировании ГУМа, находящегося на Красной. Туда отправились полицейские.

Эвакуация была проведена и в ряде других торговых центров. Это "Афимолл-сити" на Пресненской набережной, "Щелково" на востоке столицы, "Метрополис" на Ленинградском шоссе, "Город" в Лефортове. Сообщалось также о пожарной тревоге в ТЦ "Ашан-сити" на Шереметьевской улице недалеко от центра Москвы.

Кроме того, был эвакуирован Митинский радиорынок на северо-западной окраине столицы за МКАД.

Также подтверждена информация о частичной эвакуации Казанского и Киевского вокзалов. По некоторым данным, эвакуация проводилась еще на двух вокзалах - Курском и Ленинградском.

Анонимный звонок с информацией об угрозе теракта поступил и в аэропорт Шереметьево. Эвакуацию там было решено не проводить. В то же время в аэропорту приняты дополнительные меры безопасности.

Из вузов, в которые поступили сообщения о предстоящих взрывах, упоминаются 1-й медуниверситет им. Сеченова, Российский экономический университет им. Плеханова и МГИМО.

В последние дни волна звонков с ложными сообщениями о терактах прокатилась по регионам. Только в Ставрополе во вторник было зафиксировано 42 таких сообщения; как утверждалось, все звонки были сделаны с одного номера телефона.

Десятки звонков о минировании школ, университета, ряда административных зданий, торговых центров, железнодорожного и автовокзалов поступили в Перми. Там эвакуировали более 5,7 тысячи человек. Занятия в школах города во вторник отменили.

Сообщалось также о "телефонном терроризме" в Магадане, Южно-Сахалинске, Владивостоке, Омске, Челябинске и Уфе.

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13.09.2017
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