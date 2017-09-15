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новость Лишь бы не раззвонить

"Ведомости": ФСБ запретила комментировать "телефонный терроризм"
15.09.2017
Разминирование. Фото: mvd.ru
Разминирование. Фото: mvd.ru
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Пресс-службы силовых ведомств отказываются комментировать массовые эвакуации, проходящие по всей России из-за звонков "телефонных террористов". Об этом сообщают "Ведомости".

По словам одного из сотрудников пресс-служб, комментарии запретила ФСБ, "чтобы не нагнетать панику и не провоцировать других желающих заняться телефонным терроризмом".

Поиски "телефонных террористов", помимо сотрудников полиции, ведут оперативники региональных УФСБ, а также специалисты подразделений центрального аппарата спецслужбы по борьбе с терроризмом, противодействию киберпреступности и защите конституционного строя, сообщает "Коммерсант".

Несколько человек задержаны. Однако они оказались подражателями, которые сообщали о минированиях, узнав о массовой телефонной атаке в СМИ и соцсетях. В отличие от организаторов акции они использовали обычные телефоны, а не IP-телефонию. В частности, в среду в подмосковном Волоколамске был задержан 17-летний местный житель, "заминировавший" по телефону Дворец спорта. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 207 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Кремль не намерен вмешиваться в работу спецслужб, связанную с выяснением обстоятельств волны анонимных звонков о взрывных устройствах, заявил накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Журналисты обратили его внимание на то, что ни одно из ведомств не сделало официального заявления, и поинтересовались, намерен ли Кремль вмешаться в эту ситуацию.

"Нет, на это Кремль никак не будет влиять. Как только будут результаты, соответствующие ведомства оповестят об этом население. Но эта работа не из легких, она требует терпения. Как только результаты будут, о них станет известно", - сказал Песков.

С 11 сентября в разных городах по всей России после звонков "телефонных террористов" проходят массовые эвакуации административных зданий, торговых центров и учебных заведений. По данным Интерфакса, только в Москве за прошедшие сутки были эвакуированы свыше 100 тысяч человек, в том числе с Красной площади. Предполагаемый ущерб может составить около миллиарда рублей.

Большинство звонков о якобы заложенных бомбах поступают с территории Украины, сообщают источники Интерфакса. Источники РИА "Новости", в свою очередь, заявили, что за звонками стоит "Исламское государство".

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15.09.2017
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