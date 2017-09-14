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новость В Москве после звонков о бомбах идет эвакуация в школах

14.09.2017
Тренировочная эвакуация в московской школе № 1159, ноябрь 2014. Фото: sch1159s.mskobr.ru
Тренировочная эвакуация в московской школе № 1159, ноябрь 2014. Фото: sch1159s.mskobr.ru
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В Москве после звонков о заложенных бомбах идет эвакуация в школах. По данным РБК, эвакуированы свыше 10 тысяч учащихся в восьми школах города. Между тем Лента.Ру сообщает об эвакуации в 16 школах.

Всего, передает Лента.Ру, сообщения о минировании поступили более чем в 40 столичных школ. Однако согласно инструкции решения о действиях в подобных случаях принимают директора заведений. Таким образом, большинство директоров информацию проигнорировали.

Издание также передает, что в основном о бомбах сообщали детские голоса. Между тем РБК пишет, что злоумышленники звонили через анонимайзеры и прокси-сервера, чтобы затруднить свою идентификацию.

Между тем в Петербурге, пишет "Росбалт", ведется эвакуация в 16 торговых центрах.

Шквал звонков с ложными сообщениями о терактах продолжается во всей России уже несколько дней. Только в Ставрополе 12 сентября было зафиксировано 42 таких сообщения; как утверждалось, все звонки поступили с одного номера телефона. Десятки звонков были зафиксированы в Перми. Во вторник там отменили занятия в школах.

Сообщалось также о "телефонном терроризме", в частности, в таких городах, как Магадан, Южно-Сахалинск, Владивосток, Омск, Челябинск, Уфа.

13 сентября волна докатилось до столицы. За сутки поступило свыше 40 сообщений о взрывах, якобы готовящихся на разных объектах, в том числе на Красной площади. В нескольких торговых центрах и на Митинском радиорынке была проведена эвакуация. Также эвакуировали четыре вокзала и как минимум три вуза. В аэропорту Шереметьево от эвакуации воздержались, но приняли дополнительные меры безопасности.

Вечером в среду поступила неофициальная информация, что ФСБ возбудила дело по фактам отправки ложных сообщений о терактах по всей России. Как можно предположить, оно квалифицировано по части 2 статьи 207 УК (заведомо ложное сообщение о теракте с причинением крупного ущерба или иных тяжких последствий), предусматривающей до пяти лет колонии.

Последние дни различные СМИ передавали версию, согласно которой сообщения о терактах поступали с Украины.

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14.09.2017
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