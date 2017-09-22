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Из-за волны ложных звонков о заложенных бомбах по всей России за неделю эвакуировали около 400 тысяч человек. При этом сообщения о минировании коснулись более чем тысячи зданий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, звонки о минировании поступали в 80 городах, включая Москву. Сообщалось о бомбах, заложенных в торговых центрах, зданиях администраций, школах, вокзалах, аэропортах, музеях и ночных клубах. При этом ни один звонок об угрозе взрыва не подтвердился.

С 11 сентября в разных городах по всей России после звонков "телефонных террористов" проходят массовые эвакуации административных зданий, торговых центров и учебных заведений. По данным Интерфакса, только в Москве за прошедшие сутки были эвакуированы свыше 100 тысяч человек, в том числе с Красной площади. Предполагаемый ущерб может составить около миллиарда рублей.

Большинство звонков о якобы заложенных бомбах поступает с территории Украины, сообщают источники Интерфакса. Источники РИА "Новости", в свою очередь, заявили, что за звонками стоит "Исламское государство". По данным собеседников РБК, звонки осуществлялись с IP-адресов из Брюсселя, а за ними может стоять "международная хакерская группировка", которая вскоре потребует деньги за прекращение сообщений о взрывах.

Поиски "телефонных террористов" помимо сотрудников полиции ведут оперативники региональных УФСБ, а также специалисты подразделений центрального аппарата спецслужбы по борьбе с терроризмом, противодействию киберпреступности и защите конституционного строя, сообщал "Коммерсант".

Несколько человек задержаны. Однако они оказались подражателями, которые сообщали о минированиях, узнав о массовой телефонной атаке из СМИ и соцсетей. В отличие от организаторов акции, они использовали обычные телефоны, а не IP-телефонию.

В частности, в среду в подмосковном Волоколамске был задержан 17-летний местный житель, "заминировавший" по телефону Дворец спорта. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 207 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

15 сентября "Ведомости" сообщили, что ФСБ запретила пресс-службам силовых ведомств комментировать массовые эвакуации из-за звонков "телефонных террористов", "чтобы не нагнетать панику и не провоцировать других желающих заняться телефонным терроризмом".