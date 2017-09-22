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новость В Москве эвакуировали Курский вокзал

22.09.2017
Курский вокзал. Фото с сайта www.sostav.ru
Курский вокзал. Фото с сайта www.sostav.ru
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В Москве около 1700 человек эвакуировали с Курского вокзала из-за анонимного звонка о заложенной бомбе. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, территорию вокзала собираются обследовать кинологи со служебными собаками.

В пятницу стало известно, что всего по России с начала недели из-за ложных звонков о бомбах эвакуировали 400 тысяч человек, при этом сообщения о взрывах касались около тысячи зданий в 80 городах страны.

До Москвы волна сообщений о взрывах дошла 13 сентября. В этот день поступило свыше 40 сообщений о взрывах на различных объектах столицы, в том числе на Красной площади, в нескольких торговых центрах и на Митинском радиорынке. Также были эвакуированы четыре вокзала, в числе и Курский, а также как минимум три вуза. На другой день были эвакуированы около 10 тысяч учащихся в восьми школах города. Всего за 13-14 сентября в столице эвакуации подверглись около ста тысяч человек.

С 11 сентября в разных городах по всей России после звонков "телефонных террористов" проходят массовые эвакуации административных зданий, торговых центров и учебных заведений. Предполагаемый ущерб от звонков может составить около миллиарда рублей.

Большинство звонков о якобы заложенных бомбах поступает с территории Украины, сообщают источники Интерфакса. Источники РИА "Новости", в свою очередь, заявили, что за звонками стоит "Исламское государство". По данным собеседников РБК, звонки осуществлялись с IP-адресов из Брюсселя, а за ними может стоять "международная хакерская группировка", которая вскоре потребует деньги за прекращение сообщений о взрывах.

Поиски "телефонных террористов" помимо сотрудников полиции ведут оперативники региональных УФСБ, а также специалисты подразделений центрального аппарата спецслужбы по борьбе с терроризмом, противодействию киберпреступности и защите конституционного строя, сообщал "Коммерсант".

Несколько человек задержаны. Однако они оказались подражателями, которые сообщали о минированиях, узнав о массовой телефонной атаке из СМИ и соцсетей. В отличие от организаторов акции, они использовали обычные телефоны, а не IP-телефонию.

В частности, в среду в подмосковном Волоколамске был задержан 17-летний местный житель, "заминировавший" по телефону Дворец спорта. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 207 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

15 сентября "Ведомости" сообщили, что ФСБ запретила пресс-службам силовых ведомств комментировать массовые эвакуации из-за звонков "телефонных террористов", "чтобы не нагнетать панику и не провоцировать других желающих заняться телефонным терроризмом".

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22.09.2017
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