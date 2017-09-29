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В Екатеринбурге из-за ложных телефонных звонков о минировании в пятницу были эвакуированы больше ста зданий. Об этом сообщает E1.ru.

Первым около полудня было эвакуировано здание областного правительства на Октябрьской площади.

Затем людей вывели еще из нескольких административных зданий: министерств строительства, образования и управления госимуществом, пенсионного фонда, налоговых инспекций Кировского и Чкаловского районов, Кировского райсуда.

Также эвакуации подверглись несколько десятков школ в разных районах города. Кроме них учащихся эвакуировали в Уральском госуниверситете путей сообщения, государственном юридическом университете, государственном аграрном университете, институте связи, колледже транспортного строительства, автодорожном колледже и Уральском кадетском корпусе.

Вечером было эвакуировано здание Южного автовокзала. Кроме того, людей стали выводить из торговых центров и кинотеатров, в том числе из самого большого в городе киноконцертного зала "Салют".

Ночью волна эвакуаций перекинулась на гостиницы: постояльцев вывели из отелей "Онегин плаза" и "Визави".

Эвакуации также проводились в городах-спутниках Екатеринбурга Верхней Пышме и Березовском, поселке Горный Щит.

С 11 сентября в разных городах по всей России после звонков "телефонных террористов" проходят массовые эвакуации административных зданий, торговых центров и учебных заведений. Предполагаемый ущерб от звонков может составить около миллиарда рублей.