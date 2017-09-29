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новость В Екатеринбурге из-за звонков о минировании эвакуировали больше ста зданий

29.09.2017
Эвакуация вокзала в Екатеринбурге. Фото: Е1.ru
Эвакуация вокзала в Екатеринбурге. Фото: Е1.ru
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В Екатеринбурге из-за ложных телефонных звонков о минировании в пятницу были эвакуированы больше ста зданий. Об этом сообщает E1.ru.

Первым около полудня было эвакуировано здание областного правительства на Октябрьской площади.

Затем людей вывели еще из нескольких административных зданий: министерств строительства, образования и управления госимуществом, пенсионного фонда, налоговых инспекций Кировского и Чкаловского районов, Кировского райсуда.

Также эвакуации подверглись несколько десятков школ в разных районах города. Кроме них учащихся эвакуировали в Уральском госуниверситете путей сообщения, государственном юридическом университете, государственном аграрном университете, институте связи, колледже транспортного строительства, автодорожном колледже и Уральском кадетском корпусе.

Вечером было эвакуировано здание Южного автовокзала. Кроме того, людей стали выводить из торговых центров и кинотеатров, в том числе из самого большого в городе киноконцертного зала "Салют".

Ночью волна эвакуаций перекинулась на гостиницы: постояльцев вывели из отелей "Онегин плаза" и "Визави".

Эвакуации также проводились в городах-спутниках Екатеринбурга Верхней Пышме и Березовском, поселке Горный Щит.

С 11 сентября в разных городах по всей России после звонков "телефонных террористов" проходят массовые эвакуации административных зданий, торговых центров и учебных заведений. Предполагаемый ущерб от звонков может составить около миллиарда рублей.

На прошлой неделе во всей России из-за ложных звонков о бомбах , при этом сообщения о взрывах касались около тысячи зданий в 80 городах страны.

Большинство звонков о якобы заложенных бомбах поступает с территории Украины, сообщают источники Интерфакса. Источники РИА "Новости", в свою очередь, заявили, что за звонками стоит "Исламское государство". По данным собеседников РБК, звонки осуществлялись с IP-адресов из Брюсселя, а за ними может стоять "международная хакерская группировка", которая вскоре потребует деньги за прекращение сообщений о взрывах.

Поиски "телефонных террористов" помимо сотрудников полиции ведут оперативники региональных УФСБ, а также специалисты подразделений центрального аппарата спецслужбы по борьбе с терроризмом, противодействию киберпреступности и защите конституционного строя, сообщал "Коммерсант".

Несколько человек задержаны. Однако они оказались подражателями, которые сообщали о минированиях, узнав о массовой телефонной атаке из СМИ и соцсетей. В отличие от организаторов акции, они использовали обычные телефоны, а не IP-телефонию.

В частности, в среду в подмосковном Волоколамске был задержан 17-летний местный житель, "заминировавший" по телефону Дворец спорта. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 207 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

15 сентября "Ведомости" сообщили, что ФСБ запретила пресс-службам силовых ведомств комментировать массовые эвакуации из-за звонков "телефонных террористов", "чтобы не нагнетать панику и не провоцировать других желающих заняться телефонным терроризмом".

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29.09.2017
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