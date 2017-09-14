О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Events/m.264007.html | http://mirror715.graniru.info/Events/m.264007.html
Также: Происшествия, Общество, Регионы, Россия, Политика | Персоны: Илья Новиков, Борис Немцов, Сергей Пархоменко

новость Перелом пакости

В Москве у дома Немцова адвокат Новиков подрался с активистом SERB
14.09.2017
Драка Ильи Новикова и Гоши Тарасевича. Кадр видео
Драка Ильи Новикова и Гоши Тарасевича. Кадр видео
Реклама

В Москве у дома на Малой Ордынке, где жил убитый в феврале 2015 года политик Борис Немцов, произошла драка между адвокатом Ильей Новиковым и лидером прокремлевского движения SERB Игорем Бекетовым (Гошей Тарасевичем). Об этом сообщает координатор проекта "Последний адрес" Сергей Пархоменко.

За 10 минут до инцидента Новиков, выходя из здания Замоскворецкого суда, позвонил муниципальному депутату района Замоскворечье Сергею Маркову и договорился встретиться с ним у дома Немцова. Туда же в это время подошли Тарасевич и бывший мундеп Игорь Брумель.

"Тарасевич и Брумель дождались Маркова и Новикова и на глазах у них демонстративно принялись куражиться - топтали цветы, выставленные у стены теми, кто до сих пор приходит сюда, сорвали портрет Бориса Немцова и самодельные плакаты, вывешенные здесь же. А когда те бросились их останавливать, один из двоих принялся снимать видео, а другой полез в драку с Новиковым, - пишет Пархоменко. - Как вы думаете, откуда они узнали, что Марков и Новиков встречаются именно на этом месте именно в это время? Ведь договоренность состоялась за десять минут до того - в телефонном разговоре".

Участников потасовки доставили в отдел полиции "Замоскворечье", где они написали объяснительные. Затем они поехали в травмпункт, чтобы снять побои.

"Сегодня совершенно внезапно случился конфликт с Бекетовым, который называет себя Тарасевичем, и с Брумелем - в тот момент, когда они в очередной раз оскверняли мемориал Бориса Немцова на Малой Ордынке, дом 3, - рассказал сам Новиков телеканалу RTVI. - Мне досадно, что я в этой истории оказался в такой роли, но мне было очень трудно сдержаться, когда я видел, что этот человек делает с памятью Бориса Немцова". По словам адвоката, в драке он сломал ноготь.

"У меня очень болит в боку, меня даже стошнило", пожаловался Тарасевич. Он обвиняет Новикова в том, что тот первый напал на него с битой. Адвокат утверждает, что не бил лидера SERB битой, а просто взял ее в руки, желая показать, что способен "дать отпор".

Марков пытался разнять дерущихся. На видео, опубликованным Пархоменко, видно, что бита в этот момент находится у Тарасевича. Брумель в драке не участвовал, он снимал потасовку, крича при этом: "Марков,будешь сидеть".

7 сентября на доме на Малой Ордынке установили мемориальную табличку с надписью: "Здесь жил политик Борис Немцов, погибший от рук наемного убийцы 27 февраля 2015". 21 августа Марков провел собрание жильцов и собственников помещений в доме. Подавляющее большинство выступило за установку таблички, голосов против подано не было. Пархоменко подчеркнул, что табличка установлена абсолютно законно.

Во вторник активисты движения SERB сняли табличку и отнесли ее в полицию. "Было подано заявление с требованием привлечь к ответственности лиц, самоуправно установивших данный знак, до степени слияния похожий на мемориальную доску", - заявил Тарасевич. На опубликованной фотографии он изображен с табличкой в руках вместе с Брумелем. На выборах 10 сентября Брумель занял в своем округе 11-е место и в муниципальное собрание не прошел.

Пархоменко заявил, что на активистов SERB подали заявление в полицию. "Конечно, у нас есть дубликат, и можно было бы его повесить на место хоть сегодня. Но жильцами дома в полицию подано заявление о совершенном преступлении. Эта табличка имеет ценность - и немалую. Является коллективной собственностью жильцов дома. Собственники будут требовать возвращения им их имущества и наказания тех, кто совершил кражу (а возможно и нанес имуществу ущерб). Будут требовать наказания виновных", - написал Пархоменко. Он также поздравил жителей Замоскворечья с тем, что они "избавились от подлецов в своем муниципальном собрании.

Между тем вице-мэр Москвы Леонид Печатников заявил, что мемориальная доска рано или поздно должна быть демонтирована, поскольку установлена самовольно, с нарушением городского законодательства. Чиновник подчеркнул, что собственники жилья не имели права самовольно устанавливать табличку в память о Немцове. Отвечая на вопрос, почему городские власти ранее не приняли мер по демонтажу памятной доски, Печатников сказал: "Префектура, которая проводит рейды по выявлению таких незаконно установленных объектов, попросту не доехала до дома, где установили табличку Немцову".

В среду в мэрии предложили установить табличку внутри подъезда дома. "Установка таблички в память о Борисе Немцове на фасаде дома - это нарушение закона. Однако конфликтной ситуации можно избежать, если разместить мемориальную доску внутри подъезда", - сказал представитель столичных властей.

Оставить комментарий Обсудить
14.09.2017
новость Новости по теме
13.09.2017 Московские власти предложили установить табличку в память о Немцове внутри подъезда его дома →
12.09.2017 Активисты SERB сняли мемориальную табличку с дома Бориса Немцова →
07.09.2017 В Москве установлена мемориальная табличка на доме Немцова →
25.08.2017 Активист Скрипниченко скончался после нападения у мемориала Немцова →
17.08.2017 Лидер SERB Бекетов и его покровитель Брумель подают иск к Навальному →
25.05.2017 Глава SERB: Полиция не имеет претензий к нам в связи с нападением на Навального →
12.05.2017 Боевик SERB Петрунько дал показания на фигуранта "дела 26 марта" Юрия Кулия →
23.11.2016 Дума Нижнего Новгорода решила увековечить память Бориса Немцова →
13.09.2016 В мэрию Москвы передано обращение об установке памятного знака на месте гибели Немцова →
25.05.2016 Суд в Ярославле отменил штраф за установку таблички в память о Немцове →
15.04.2016 В Ярославле с дома Немцова демонтировали мемориальную табличку →
25.03.2016 Ярославского депутата оштрафовали за табличку в память о Немцове →
29.02.2016 Мэрия Ярославля признала незаконной мемориальную доску на доме Немцова →
11.07.2015 ПАРНАС профинансирует работы по установке памятного знака на месте убийства Немцова →
Фото и Видео
31441
Play own
Табличка на доме Немцова
29513
Play own
В поддержку геев Чечни
29017
Play own
Скорбь на скорую руку
28598
Play own
Акция памяти Немцова в Петербурге
Реклама
Выбор читателей
новость Говорухин о противниках "Матильды"
Станислав Говорухин. Фото: er.ru
новость Дело Яценюка: СКР умыли
Вячеслав Артеменко за спиной Дмитрия Корчинского, 1991. Фото Валерия Милосердова
новость Россию могут не пустить на Игры-2018
Процедура допинг-контроля. Фото с сайта www.paralymp.ru
в блоге Разговор на пальцах
383
новость Егорову вменяют экстремизм: ВИДЕО
Владимир Егоров в суде, 13.09.2017. Кадр Граней.Ру
статья Атака польского хищника
РЕКЛАМА
статья "Матильда" и адское пламя
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Ужасы парка "Зарядье"
383
новость Учения "Запад-2017"
Российские танки в Белоруссии, август 2017. Фото: @An_tolya_
новость У дипломатов США отобрали парковки
Здание генконсульства США в Петербурге. Фото Google Maps
в блоге Битва с мертвецами
59
новость Обида за "собаку Путина"
Собака-Путин. Популярное в начале 2010-х фото
в блоге Защита от народного гнева
383
новость Персональные санкции продлены
Здание Совета Евросоюза в Брюсселе. Фото: europahouse-tm.eu
статья Россия и США перед новой бурей
Владимир Абаринов
новость Америка без Касперского
Логотип "Лаборатории Касперского"
новость МИД: Дачи не продадим
Дым над генконсульством России в Сан-Франциско. Кадр NBCB
новость Московские школы эвакуируют
Тренировочная эвакуация в московской школе № 1159, ноябрь 2014. Фото: sch1159s.mskobr.ru
в блоге Классификация насилия
383
новость СКР: Яценюк и война в Приднестровье
Боевик УНА-УНСО, которого СКР называет Арсением Яценюком. Фото из "Агітаційного відеороліка УНА-УНСО"